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Iced Earth

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7 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH штурмовал Капитолий

23 дек 2020 : 		 Как на ICED EARTH повлиял гранж?

1 дек 2020 : 		 Видео с текстом от JON SCHAFFER и MATT BARLOW

27 ноя 2020 : 		 Фрагмент из переиздания альбома ICED EARTH

17 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от JON SCHAFFER и MATT BARLOW

23 окт 2020 : 		 ICED EARTH переиздают дебют

28 сен 2020 : 		 Видео с текстом лидера ICED EARTH

15 сен 2020 : 		 Лидер ICED EARTH рассуждает о политике

10 сен 2020 : 		 Лидер ICED EARTH: «Matt не вернулся в группу»

31 авг 2020 : 		 Барабанщик QUEENSRŸCHE в новом проекте лидера ICED EARTH

20 авг 2020 : 		 MATT BARLOW в новом проекте лидера ICED EARTH

30 июл 2020 : 		 ICED EARTH планируют отметить юбилей первого альбома

1 июл 2020 : 		 Видео с текстом от лидера ICED EARTH

28 июн 2020 : 		 Видео с текстом от лидера ICED EARTH

18 июн 2020 : 		 Лидер ICED EARTH выпускает книгу

18 апр 2020 : 		 Лидер ICED EARTH о ближайших планах

24 мар 2020 : 		 Акустика от бывшего вокалиста ICED EARTH

12 фев 2020 : 		 Лидер ICED EARTH: «Я здесь из-за KISS»

18 дек 2019 : 		 Лидер ICED EARTH об издании концертного альбома

29 окт 2019 : 		 Переиздание ICED EARTH выйдет зимой

15 дек 2018 : 		 Новая песня PURGATORY

11 дек 2018 : 		 Лидер ICED EARTH выпустит ЕР с PURGATORY: видео

26 окт 2018 : 		 Лидер ICED EARTH выпустит ЕР с PURGATORY

25 сен 2018 : 		 MATT BARLOW не против перезаписи песен ICED EARTH с новым вокалистом

6 апр 2018 : 		 Гитарист ICED EARTH: «Это мои песни, что хочу, то и делаю»

5 апр 2018 : 		 Вокалист ICED EARTH о решении SLAYER
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|||| 7 янв 2021

Лидер ICED EARTH штурмовал Капитолий



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Лидер ICED EARTH Jon Schaffer попал в объективы фотокорреспондентов, освещавших штурм Капитолия во время заседания, на котором утверждались результаты президентских выборов 2020 года. Это уже не первый раз, когда он попадает в прессу и открыто демонстрирует поддержку Дональду Трампу. 15 ноября корреспонденты Die Welt встретили его среди протестующих в Вашингтоне, а журналистка издания Carolina Drüten опубликовала его фотографию, ошибочно подписав как "John Schaper".

«Их опустят. Они связались не с теми людьми, поверьте мне» — сказал Jon про американский истеблишмент. На вопрос издания о том, ожидает ли он бунтов, Jon ответил: «Если кто-то будет применять насилие против нас, то получат адекватную реакцию. Мы не хотим этого но мы готовы».

В рамках беседы с поклонниками на Facebook, Schaffer ответил на вопрос, не собирается ли он в политику:

«Слишком много сброда. Я не политик. Я не политкорректен. Я никогда не буду говорить вещи, в которые не верю, потому что кто-то набивает мне карманы. Меня не интересует этот мусор. И я полагаю, что есть несколько подобных людей, но их мало и они слишком далеки друг от друга. Но все равно меня это не интересует.

Я трачу много времени и энергии, пытаясь заставить людей провести какое-то исследование. Я не пытаюсь никого убедить. Я просто говорю: "Просто проверь это". Используй собственную силу разума. Но не делай суждений, основанных на манипулировании основными СМИ. Эти люди все время врут, это их работа. Они безответственные предатели. Вот что такое Конгресс. Они обманывают всех нас. Меня не волнует, будь это Парламент или какая там у вас система — это всё смешно. Они преступники и они принадлежат криминальным банкирам — такова реальность.

Я бы предпочёл быть парнем, который вдохновляет людей на поиски ответов на подобные вопросы. Это большое дело. Речь идет о будущем человеческой расы. Это не шутки ради забавы. Мы должны воспитывать себя.

Люди думают, что у них нет никакой власти, но у них есть огромная сила — я имею в виду, что в их руках невероятная сила. Система и схема управления хотят заставить вас почувствовать что у вас нет власти, поэтому они обеспечивают свое господство посредством страха, запугивания и психологической войны. Это все дерьмо.

Я считаю, что часть этого — валютная система, где они просто печатают деньги из воздуха не подкреплённые ничем и это позволяет людям иметь иллюзию богатства, которая имеет тенденцию держать людей в покое. Но в конце концов, все это основано на долгах, так что это еще одна форма рабства, вот и всё. И если вы живете в такой системе, то это способ держать людей в состоянии покоя потому что они думают что все в порядке. Это ненормально. Уже очень давно это перестало быть нормальным. Просто сейчас все становится на свои места.

Я не левый или правый. Я американец — это моя страна, я здесь живу. Я не доверяю своему правительству. Мне насрать, будь там буква "Р" или "Д" рядом с именем человека, кто занимает пост. Я пытаюсь понять общую картину. Я много читал и много занимался. Я человек своих убеждений и я не говорю вещей в которые не верю по-настоящему. И я менял свою позицию несколько раз за эти годы, потому что я узнал больше, а вовсе не потому что я пытался быть политически корректным или пытался подчиниться чьему-то мнению.

Меня не волнует, нравится ли людям мое мнение. Меня на самом деле это не волнует. Я чувствую это и я честно говорю об этом, основываясь на исследованиях, которые я проводил и я не набрасывал на вентилятор. Я могу делать подобные заявления и подкреплять их фактами.

Я чувствую, что через музыку я могу добиться большего эффекта чем смог бы попробовав попасть на эту арену, которая просто наполнена всяким дерьмом. И это зависит от всех людей, если хочется повернуть ситуацию вспять. Ты не можешь вложить свою надежду в одного президента или одного человека или мэра или губернатора. Вы должны быть там и активно давить на этих людей, дать им понять, что вы обращаете на них внимание. Если ты не обращаешь внимания, они ограбят тебя и украдут абсолютно всё. И твою свободу тоже. Не только твои деньги. Они украдут твою гребаную свободу. Потому что они кучка больных уродов, жаждущих полноценного контроля».

ICED EARTH's JON SCHAFFER Photographed Among TRUMP Supporters At Capitol Hill



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КомментарииСкрыть/показать 9 )

Exceptional


7 янв 2021, 22:31		Да, я видел этого идиота на одной из превьюшек сегодня в новостях. Еще думал "Он или нет?"

Snower


7 янв 2021, 22:51		Феерический клинический придурок.

for example


8 янв 2021, 00:07		Чоита придурок-то

sike


8 янв 2021, 00:23		Проверьте это. Ага ага. Сразу видно как он хуйню за Трампом проверяет. Феерический фейспалмный долбоеб

vynkos


8 янв 2021, 00:24		У человека есть собственное мнение, отличное от того, что пытаются вдолбить в мозги "демократические" СМИ. Есть анализ мнимого процветания общества. Он, по сути, патриот той Пиндоссии, которую себе нарисовал. За это можно его уважать. Таких там, на секундочку, больше 70 миллионов.

ElectricRetard


8 янв 2021, 00:31		Ну вот, штурмует капитолии, подтверждает слова делом, настоящий митол. Не то что петь про сотону. Респектую старому дебилу.

Андрей.Мищук


8 янв 2021, 00:36		Пох на его взгляды, но во-первых, теперь перед ним маячит уголовка. Полиция Вашингтона хочет всех штурмовиков отловить) Во-вторых, даже если нет, то Iced Earth (и Demons and Wizards за компанию) попрут со всех лейблов и букинг агентств, перестанут приглашать на фесты и т.д. Ладно сам Шаффер, это его дело, но он же подставил Стю и остальных музыкантов. Причем с самого начала было очевидно, что все закончится именно так. Гребаная cancel culture. Я не одобряю это, но это реальность сегодняшнего запада, увы(

vynkos


8 янв 2021, 00:48		cancel culture=современная западная демократия.
Пиндосы разделились примерно 50/50. Страстно болею за обе команды.

sike


8 янв 2021, 00:51		Пускай лучше выпьет белизны как Трамп посоветовал. Проверенное средство же


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