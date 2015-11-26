7 янв 2021



Лидер ICED EARTH штурмовал Капитолий



Лидер ICED EARTH Jon Schaffer попал в объективы фотокорреспондентов, освещавших штурм Капитолия во время заседания, на котором утверждались результаты президентских выборов 2020 года. Это уже не первый раз, когда он попадает в прессу и открыто демонстрирует поддержку Дональду Трампу. 15 ноября корреспонденты Die Welt встретили его среди протестующих в Вашингтоне, а журналистка издания Carolina Drüten опубликовала его фотографию, ошибочно подписав как "John Schaper".



«Их опустят. Они связались не с теми людьми, поверьте мне» — сказал Jon про американский истеблишмент. На вопрос издания о том, ожидает ли он бунтов, Jon ответил: «Если кто-то будет применять насилие против нас, то получат адекватную реакцию. Мы не хотим этого но мы готовы».



В рамках беседы с поклонниками на Facebook, Schaffer ответил на вопрос, не собирается ли он в политику:



«Слишком много сброда. Я не политик. Я не политкорректен. Я никогда не буду говорить вещи, в которые не верю, потому что кто-то набивает мне карманы. Меня не интересует этот мусор. И я полагаю, что есть несколько подобных людей, но их мало и они слишком далеки друг от друга. Но все равно меня это не интересует.



Я трачу много времени и энергии, пытаясь заставить людей провести какое-то исследование. Я не пытаюсь никого убедить. Я просто говорю: "Просто проверь это". Используй собственную силу разума. Но не делай суждений, основанных на манипулировании основными СМИ. Эти люди все время врут, это их работа. Они безответственные предатели. Вот что такое Конгресс. Они обманывают всех нас. Меня не волнует, будь это Парламент или какая там у вас система — это всё смешно. Они преступники и они принадлежат криминальным банкирам — такова реальность.



Я бы предпочёл быть парнем, который вдохновляет людей на поиски ответов на подобные вопросы. Это большое дело. Речь идет о будущем человеческой расы. Это не шутки ради забавы. Мы должны воспитывать себя.



Люди думают, что у них нет никакой власти, но у них есть огромная сила — я имею в виду, что в их руках невероятная сила. Система и схема управления хотят заставить вас почувствовать что у вас нет власти, поэтому они обеспечивают свое господство посредством страха, запугивания и психологической войны. Это все дерьмо.



Я считаю, что часть этого — валютная система, где они просто печатают деньги из воздуха не подкреплённые ничем и это позволяет людям иметь иллюзию богатства, которая имеет тенденцию держать людей в покое. Но в конце концов, все это основано на долгах, так что это еще одна форма рабства, вот и всё. И если вы живете в такой системе, то это способ держать людей в состоянии покоя потому что они думают что все в порядке. Это ненормально. Уже очень давно это перестало быть нормальным. Просто сейчас все становится на свои места.



Я не левый или правый. Я американец — это моя страна, я здесь живу. Я не доверяю своему правительству. Мне насрать, будь там буква "Р" или "Д" рядом с именем человека, кто занимает пост. Я пытаюсь понять общую картину. Я много читал и много занимался. Я человек своих убеждений и я не говорю вещей в которые не верю по-настоящему. И я менял свою позицию несколько раз за эти годы, потому что я узнал больше, а вовсе не потому что я пытался быть политически корректным или пытался подчиниться чьему-то мнению.



Меня не волнует, нравится ли людям мое мнение. Меня на самом деле это не волнует. Я чувствую это и я честно говорю об этом, основываясь на исследованиях, которые я проводил и я не набрасывал на вентилятор. Я могу делать подобные заявления и подкреплять их фактами.



Я чувствую, что через музыку я могу добиться большего эффекта чем смог бы попробовав попасть на эту арену, которая просто наполнена всяким дерьмом. И это зависит от всех людей, если хочется повернуть ситуацию вспять. Ты не можешь вложить свою надежду в одного президента или одного человека или мэра или губернатора. Вы должны быть там и активно давить на этих людей, дать им понять, что вы обращаете на них внимание. Если ты не обращаешь внимания, они ограбят тебя и украдут абсолютно всё. И твою свободу тоже. Не только твои деньги. Они украдут твою гребаную свободу. Потому что они кучка больных уродов, жаждущих полноценного контроля».







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