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Iced Earth

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4 фев 2021 : 		 Лидер ICED EARTH не голосовал 12 лет

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25 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH будет доставлен в Вашингтон

20 янв 2021 : 		 ICED EARTH, DEMONS & WIZARDS исчезли из каталога Century Media

19 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH останется в тюрьме как минимум до пятницы

18 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH на свободе? Уже нет

15 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH на свободе! Пока

12 янв 2021 : 		 Вокалист ICED EARTH оправдывается

11 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH: «Страна захвачена преступниками»

10 янв 2021 : 		 Музыканты ICED EARTH: «Мы не поддерживаем беспорядки»

9 янв 2021 : 		 Лидера ICED EARTH ищет ФБР

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8 янв 2021 : 		 Полиция ищет лидера ICED EARTH

7 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH штурмовал Капитолий

23 дек 2020 : 		 Как на ICED EARTH повлиял гранж?

1 дек 2020 : 		 Видео с текстом от JON SCHAFFER и MATT BARLOW

27 ноя 2020 : 		 Фрагмент из переиздания альбома ICED EARTH

17 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от JON SCHAFFER и MATT BARLOW

23 окт 2020 : 		 ICED EARTH переиздают дебют
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Адвокаты требуют освободить лидера ICED EARTH



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Адвокаты гитариста ICED EARTH Jon'a Schaffer'a подали ходатайство об отклонении обвинений против гитариста за его участие в мятеже 6 января в Капитолии США.

Судебные документы, поданные 9 марта адвокатами музыканта, требуют немедленно освободить его в связи с утверждением, что правительство нарушило Закон об ускоренном судебном разбирательстве, который устанавливает максимальные сроки для различных стадий федерального уголовного преследования. Поскольку Закон об ускоренном судебном разбирательстве требовал от правительства представить информацию или обвинительное заключение в течение 30 дней с момента ареста Schaffer'а, «иск должен быть отклонён».

В настоящий момент музыкант всё ещё ожидает экстрадиции в Вашингтон спустя семь недель после того, как судья Mark Dinsmore подписал приказ о переводе гитариста в Вашингтон, Округ Колумбия.

JON SCHAFFER



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