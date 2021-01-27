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Адвокаты требуют освободить лидера ICED EARTH



Адвокаты гитариста ICED EARTH Jon'a Schaffer'a подали ходатайство об отклонении обвинений против гитариста за его участие в мятеже 6 января в Капитолии США.



Судебные документы, поданные 9 марта адвокатами музыканта, требуют немедленно освободить его в связи с утверждением, что правительство нарушило Закон об ускоренном судебном разбирательстве, который устанавливает максимальные сроки для различных стадий федерального уголовного преследования. Поскольку Закон об ускоренном судебном разбирательстве требовал от правительства представить информацию или обвинительное заключение в течение 30 дней с момента ареста Schaffer'а, «иск должен быть отклонён».



В настоящий момент музыкант всё ещё ожидает экстрадиции в Вашингтон спустя семь недель после того, как судья Mark Dinsmore подписал приказ о переводе гитариста в Вашингтон, Округ Колумбия.







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