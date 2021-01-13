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Iced Earth

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15 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH на свободе! Пока

12 янв 2021 : 		 Вокалист ICED EARTH оправдывается

11 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH: «Страна захвачена преступниками»

10 янв 2021 : 		 Музыканты ICED EARTH: «Мы не поддерживаем беспорядки»

9 янв 2021 : 		 Лидера ICED EARTH ищет ФБР

9 янв 2021 : 		 Бывший вокалист ICED EARTH о поступке лидера ICED EARTH

9 янв 2021 : 		 Вокалист ICED EARTH о лидере группы

8 янв 2021 : 		 Полиция ищет лидера ICED EARTH

7 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH штурмовал Капитолий

23 дек 2020 : 		 Как на ICED EARTH повлиял гранж?

1 дек 2020 : 		 Видео с текстом от JON SCHAFFER и MATT BARLOW

27 ноя 2020 : 		 Фрагмент из переиздания альбома ICED EARTH

17 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от JON SCHAFFER и MATT BARLOW

23 окт 2020 : 		 ICED EARTH переиздают дебют

28 сен 2020 : 		 Видео с текстом лидера ICED EARTH

15 сен 2020 : 		 Лидер ICED EARTH рассуждает о политике

10 сен 2020 : 		 Лидер ICED EARTH: «Matt не вернулся в группу»

31 авг 2020 : 		 Барабанщик QUEENSRŸCHE в новом проекте лидера ICED EARTH

20 авг 2020 : 		 MATT BARLOW в новом проекте лидера ICED EARTH

30 июл 2020 : 		 ICED EARTH планируют отметить юбилей первого альбома

1 июл 2020 : 		 Видео с текстом от лидера ICED EARTH

28 июн 2020 : 		 Видео с текстом от лидера ICED EARTH

18 июн 2020 : 		 Лидер ICED EARTH выпускает книгу

18 апр 2020 : 		 Лидер ICED EARTH о ближайших планах

24 мар 2020 : 		 Акустика от бывшего вокалиста ICED EARTH

12 фев 2020 : 		 Лидер ICED EARTH: «Я здесь из-за KISS»
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Лидер ICED EARTH на свободе! Пока



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Как известно по прошлым новостям, лидер ICED EARTH Jon Schaffer попал в списки тех, кого разыскивает ФБР по факту проникновения в Капитолий шестого января этого года. Однако представитель ФБР в Индиане отказался комментировать The Indianapolis Star ситуацию с Schaffer'ом или его вовлечённость в случившееся:

«Как и любой офис ФБР по стране, подразделение ФБР в Индианаполисе получает информацию о жителях Индианы, которые, возможно, находились в здании Капитолия в Вашингтоне 6 января. Любой субъект, который будет арестован/осуждён, будет привлечён к ответственности Прокуратурой США в Вашингтоне, округ Колумбия».

Одно из преступлений, которое может быть предъявлено Jon'y, — это «незаконный вход в здания или территории с ограниченным доступом». В случае осуждения ему грозит максимальное наказание в виде одного года тюремного заключения, но в случае доказательств нанесения телесных повреждений или применения оружия срок наказание увеличится до 10 лет. Фактические наказания за федеральные преступления, как правило, меньше максимальных. Судья федерального окружного суда определит наказание после того, как будут приняты во внимание «Руководящие принципы вынесения приговоров в США» и другие предусмотренные законом факторы.

Комментариев от Jon'a Schaffer'a относительно случившегося пока не поступало.

ICED EARTH








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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Alias


15 янв 2021, 15:09		Типа, на экскурсию без спроса сходил ))

Lord Iscariah


15 янв 2021, 16:07		Лучше бы он орал Блэк Лайв Меттер.

REDDER


15 янв 2021, 16:34		Шоу демонкратов продолжается...


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