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Лидер ICED EARTH на свободе! Пока



Как известно по прошлым новостям, лидер ICED EARTH Jon Schaffer попал в списки тех, кого разыскивает ФБР по факту проникновения в Капитолий шестого января этого года. Однако представитель ФБР в Индиане отказался комментировать The Indianapolis Star ситуацию с Schaffer'ом или его вовлечённость в случившееся:



«Как и любой офис ФБР по стране, подразделение ФБР в Индианаполисе получает информацию о жителях Индианы, которые, возможно, находились в здании Капитолия в Вашингтоне 6 января. Любой субъект, который будет арестован/осуждён, будет привлечён к ответственности Прокуратурой США в Вашингтоне, округ Колумбия».



Одно из преступлений, которое может быть предъявлено Jon'y, — это «незаконный вход в здания или территории с ограниченным доступом». В случае осуждения ему грозит максимальное наказание в виде одного года тюремного заключения, но в случае доказательств нанесения телесных повреждений или применения оружия срок наказание увеличится до 10 лет. Фактические наказания за федеральные преступления, как правило, меньше максимальных. Судья федерального окружного суда определит наказание после того, как будут приняты во внимание «Руководящие принципы вынесения приговоров в США» и другие предусмотренные законом факторы.



Комментариев от Jon'a Schaffer'a относительно случившегося пока не поступало.



















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