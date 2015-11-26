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Бывший вокалист ICED EARTH : «Говорил я с Jon'ом»



В рамках беседы с Matt'ом Barlow у него спросили, общался ли он с Jon'ом Schaffer'ом за последние 12 месяцев, когда тот оказался в федеральной тюрьме.



«Я разговаривал с Jon, но мы не говорим о таких вещах. Он в порядке. Он же мой шурин».







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