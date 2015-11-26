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Iced Earth

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9 янв 2021 : 		 Лидера ICED EARTH ищет ФБР

9 янв 2021 : 		 Бывший вокалист ICED EARTH о поступке лидера ICED EARTH

9 янв 2021 : 		 Вокалист ICED EARTH о лидере группы

8 янв 2021 : 		 Полиция ищет лидера ICED EARTH

7 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH штурмовал Капитолий

23 дек 2020 : 		 Как на ICED EARTH повлиял гранж?

1 дек 2020 : 		 Видео с текстом от JON SCHAFFER и MATT BARLOW

27 ноя 2020 : 		 Фрагмент из переиздания альбома ICED EARTH

17 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от JON SCHAFFER и MATT BARLOW

23 окт 2020 : 		 ICED EARTH переиздают дебют

28 сен 2020 : 		 Видео с текстом лидера ICED EARTH

15 сен 2020 : 		 Лидер ICED EARTH рассуждает о политике

10 сен 2020 : 		 Лидер ICED EARTH: «Matt не вернулся в группу»

31 авг 2020 : 		 Барабанщик QUEENSRŸCHE в новом проекте лидера ICED EARTH

20 авг 2020 : 		 MATT BARLOW в новом проекте лидера ICED EARTH

30 июл 2020 : 		 ICED EARTH планируют отметить юбилей первого альбома

1 июл 2020 : 		 Видео с текстом от лидера ICED EARTH

28 июн 2020 : 		 Видео с текстом от лидера ICED EARTH

18 июн 2020 : 		 Лидер ICED EARTH выпускает книгу

18 апр 2020 : 		 Лидер ICED EARTH о ближайших планах

24 мар 2020 : 		 Акустика от бывшего вокалиста ICED EARTH

12 фев 2020 : 		 Лидер ICED EARTH: «Я здесь из-за KISS»

18 дек 2019 : 		 Лидер ICED EARTH об издании концертного альбома

29 окт 2019 : 		 Переиздание ICED EARTH выйдет зимой

15 дек 2018 : 		 Новая песня PURGATORY

11 дек 2018 : 		 Лидер ICED EARTH выпустит ЕР с PURGATORY: видео
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|||| 9 янв 2021

Лидера ICED EARTH ищет ФБР



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Лидер ICED EARTH Jon Schaffer входит в число десятков людей, разыскиваемых ФБР за штурм Капитолийского холма ранее на этой неделе.

Офис ФБР в Вашингтоне рано утром в пятницу выпустил 40 фотографий людей, которые подозреваются в незаконном проникновении во время мятежа в Капитолии США, совершенного в среду (6 января) во время итоговой процедуры регистрации голосования в Конгрессе в ходе всеобщих выборов 2020 года. Среди них фотография Schaffer'a, которую сделал Роберто Шмидт из AFP.

В четверг исполняющий обязанности прокурора США Дэниел П. Бубар и специальный агент ФБР Дэвид У. Арчи заявили о своем осуждении насилия во время событий в среду в Вашингтоне, округ Колумбия и запросили информацию о лицах, причастных к возможным противоправным деяниям с применением насилия.

«Мы решительно осуждаем насилие, совершенное участниками беспорядков в Капитолии США, которое стало достойным осуждения нападением на нашу демократию. Здесь, в Западном округе Вирджинии, мы хорошо знакомы с применением федерального Акта о борьбе с беспорядками и работаем с нашими партнерами по правоохранительным органам, чтобы выявить и преследовать в судебном порядке любых лиц, которые приехали из Западного округа Вирджинии в Вашингтон, округ Колумбия, для совершения насильственных преступных действий в целях содействия этим беспорядкам". Мы будем продолжать выполнять нашу миссию по поддержке и защите Конституции и верховенства права».

ФБР просит всех, кто узнает кого-либо из разыскиваемых людей или стал свидетелем каких-либо действий в среду, позвонить по телефону 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324) или предоставить информацию в режиме он-лайн здесь.

ICED EARTH














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КомментарииСкрыть/показать 2 )

LU777


9 янв 2021, 21:42		прикольно

rassol


9 янв 2021, 23:47		Кто ищет - тот всегда найдёт!


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