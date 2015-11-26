9 янв 2021



Лидера ICED EARTH ищет ФБР



Лидер ICED EARTH Jon Schaffer входит в число десятков людей, разыскиваемых ФБР за штурм Капитолийского холма ранее на этой неделе.



Офис ФБР в Вашингтоне рано утром в пятницу выпустил 40 фотографий людей, которые подозреваются в незаконном проникновении во время мятежа в Капитолии США, совершенного в среду (6 января) во время итоговой процедуры регистрации голосования в Конгрессе в ходе всеобщих выборов 2020 года. Среди них фотография Schaffer'a, которую сделал Роберто Шмидт из AFP.



В четверг исполняющий обязанности прокурора США Дэниел П. Бубар и специальный агент ФБР Дэвид У. Арчи заявили о своем осуждении насилия во время событий в среду в Вашингтоне, округ Колумбия и запросили информацию о лицах, причастных к возможным противоправным деяниям с применением насилия.



«Мы решительно осуждаем насилие, совершенное участниками беспорядков в Капитолии США, которое стало достойным осуждения нападением на нашу демократию. Здесь, в Западном округе Вирджинии, мы хорошо знакомы с применением федерального Акта о борьбе с беспорядками и работаем с нашими партнерами по правоохранительным органам, чтобы выявить и преследовать в судебном порядке любых лиц, которые приехали из Западного округа Вирджинии в Вашингтон, округ Колумбия, для совершения насильственных преступных действий в целях содействия этим беспорядкам". Мы будем продолжать выполнять нашу миссию по поддержке и защите Конституции и верховенства права».



ФБР просит всех, кто узнает кого-либо из разыскиваемых людей или стал свидетелем каких-либо действий в среду, позвонить по телефону 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324) или предоставить информацию в режиме он-лайн здесь.































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