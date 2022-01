сегодня



Вышел новый релиз ICED EARTH



Jon Schaffer выпустил цифровую версию альбома ICED EARTH A Narrative Soundscape на Ravencraft Productions. Изначально она была доступна для покупателей делюкс-издания первой книги музыканта, Wicked Words And Epic Tales (Wicked Words, LLC).



Трек-лист:



"Dystopia" (A Narrative Soundscape)

"Declaration Day" (A Narrative Soundscape)

"Wolf" (A Narrative Soundscape)

"Dante’s Inferno" (A Narrative Soundscape)

"Melancholy (Holy Martyr)" (A Narrative Soundscape)

"Dracula" (A Narrative Soundscape)

"Raven Wing" (A Narrative Soundscape)

"Angels Holocaust" (A Narrative Soundscape)

"The Clouding" (A Narrative Soundscape)

"Something Wicked Trilogy" (A Narrative Soundscape)

"Watching Over Me" (A Narrative Soundscape)

"Seven Headed Whore" (A Narrative Soundscape)

"Damien" (A Narrative Soundscape)

"A Question of Heaven" (A Narrative Soundscape)

"Come What May" (A Narrative Soundscape)







