Лидер ICED EARTH не голосовал 12 лет

По сообщению WISH-TV, лидер ICED EARTH Jon Schaffer — единственный житель Индианы, которому было предъявлено обвинение в проникновении в Капитолий США во время мятежа 6 января, проголосовавший на последних президентских выборах. Ещё трое жителей Индианы, проходящих по схожим статьям, не голосовали.
Однако Schaffer, проживающий в Эдинбурге, Индиана, проголосовал только в 2020 году, впервые за 12 лет. В 2016 году он не принимал участие в голосованиях на выборах.
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