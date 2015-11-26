Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео ADRIAN SMITH + RICHIE KOTZEN 322
*HANSI KÜRSCH ушёл из DEMONS & WIZARDS 164
*MARILYN MANSON обвинен в сексуальном насилии 155
*Соло BRIAN MAY назвали лучшим 25
*Лидер ACCEPT скучает по Peter'y Baltes'y 21
[= ||| все новости группы



*

Iced Earth

*



4 фев 2021 : 		 Лидер ICED EARTH не голосовал 12 лет

28 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH не является членом Indiana Oath Keepers

25 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH будет доставлен в Вашингтон

20 янв 2021 : 		 ICED EARTH, DEMONS & WIZARDS исчезли из каталога Century Media

19 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH останется в тюрьме как минимум до пятницы

18 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH на свободе? Уже нет

15 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH на свободе! Пока

12 янв 2021 : 		 Вокалист ICED EARTH оправдывается

11 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH: «Страна захвачена преступниками»

10 янв 2021 : 		 Музыканты ICED EARTH: «Мы не поддерживаем беспорядки»

9 янв 2021 : 		 Лидера ICED EARTH ищет ФБР

9 янв 2021 : 		 Бывший вокалист ICED EARTH о поступке лидера ICED EARTH

9 янв 2021 : 		 Вокалист ICED EARTH о лидере группы

8 янв 2021 : 		 Полиция ищет лидера ICED EARTH

7 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH штурмовал Капитолий

23 дек 2020 : 		 Как на ICED EARTH повлиял гранж?

1 дек 2020 : 		 Видео с текстом от JON SCHAFFER и MATT BARLOW

27 ноя 2020 : 		 Фрагмент из переиздания альбома ICED EARTH

17 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от JON SCHAFFER и MATT BARLOW

23 окт 2020 : 		 ICED EARTH переиздают дебют

28 сен 2020 : 		 Видео с текстом лидера ICED EARTH

15 сен 2020 : 		 Лидер ICED EARTH рассуждает о политике

10 сен 2020 : 		 Лидер ICED EARTH: «Matt не вернулся в группу»

31 авг 2020 : 		 Барабанщик QUEENSRŸCHE в новом проекте лидера ICED EARTH

20 авг 2020 : 		 MATT BARLOW в новом проекте лидера ICED EARTH

30 июл 2020 : 		 ICED EARTH планируют отметить юбилей первого альбома
Показать далее
| - |

|||| 4 фев 2021

Лидер ICED EARTH не голосовал 12 лет



*
zoom
*
* *
По сообщению WISH-TV, лидер ICED EARTH Jon Schaffer — единственный житель Индианы, которому было предъявлено обвинение в проникновении в Капитолий США во время мятежа 6 января, проголосовавший на последних президентских выборах. Ещё трое жителей Индианы, проходящих по схожим статьям, не голосовали.

Однако Schaffer, проживающий в Эдинбурге, Индиана, проголосовал только в 2020 году, впервые за 12 лет. В 2016 году он не принимал участие в голосованиях на выборах.

Report: ICED EARTH







Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 293

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом