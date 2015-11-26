4 фев 2021



Лидер ICED EARTH не голосовал 12 лет



По сообщению WISH-TV, лидер ICED EARTH Jon Schaffer — единственный житель Индианы, которому было предъявлено обвинение в проникновении в Капитолий США во время мятежа 6 января, проголосовавший на последних президентских выборах. Ещё трое жителей Индианы, проходящих по схожим статьям, не голосовали.



Однако Schaffer, проживающий в Эдинбурге, Индиана, проголосовал только в 2020 году, впервые за 12 лет. В 2016 году он не принимал участие в голосованиях на выборах.

















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