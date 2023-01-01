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*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 61
*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 48
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 24
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 22
*Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все... 16
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Iced Earth

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2 май 2023 : 		 Бывший вокалист ICED EARTH: «Jon неправ, и он это знает»

12 апр 2023 : 		 Видео с текстом от ICED EARTH

4 апр 2023 : 		 Просто так лидер ICED EARTH не соскочит

24 мар 2023 : 		 Юридические игры по делу гитариста ICED EARTH продолжаются

19 мар 2023 : 		 Видео с текстом от ICED EARTH

15 мар 2023 : 		 Новые ЕР ICED EARTH выйдут весной

10 фев 2023 : 		 Бывший вокалист ICED EARTH думает о новой музыке

29 янв 2023 : 		 Лидер ICED EARTH продолжает с...

12 янв 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Поступок Jon'a удивил»

1 дек 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «В ICED EARTH ни ногой!»

3 ноя 2022 : 		 Лидер ICED EARTH продолжает с...

4 окт 2022 : 		 Ищут пожарные, ищет милиция, ищут давно, но не могут найти. Парня какого-то. Лет...

25 май 2022 : 		 Лидер ICED EARTH продолжает сотрудничество с властями

6 май 2022 : 		 Лидер ICED EARTH с баллончиком

22 фев 2022 : 		 Лидер ICED EARTH продолжит стучать до мая

30 янв 2022 : 		 Бывший вокалист ICED EARTH: «Говорил я с Jon'ом»

27 янв 2022 : 		 Вышел новый релиз ICED EARTH

25 янв 2022 : 		 Материалы по делу лидера ICED EARTH предадут огласке

19 дек 2021 : 		 Ожил инстаграм ICED EARTH

15 дек 2021 : 		 На лидера ICED EARTH подали в суд

18 ноя 2021 : 		 Лидер ICED EARTH продолжает сотрудничество с властями

14 авг 2021 : 		 Бывший вокалист ICED EARTH: «Jon просто про%@№лся»

28 июл 2021 : 		 VEIL OF THE SERPENT исполняют ICED EARTH

26 июл 2021 : 		 Лидер ICED EARTH подвергался "нападениям с использованием человеческих экскрементов"

13 июн 2021 : 		 Участники TÝR — о поступке лидера ICED EARTH

13 июн 2021 : 		 Насколько важно признание вины гитаристом ICED EARTH?
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Бывший вокалист ICED EARTH: «Jon неправ, и он это знает»



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Tim "Ripper" Owens в рамках недавней беседы вновь ответил на вопрос, предполагал ли он, что лидер ICED EARTH будет замешан в штурме Капитолия:

«Послушайте, он ведь известен тем, что немного не в себе. Мы не ладили, и, естественно, я ушёл из группы. Я практически не разговаривал с ним с тех пор, как ушёл. Но нет, я не ожидал такого развития событий. Жаль, что он так поступил. Он знал, что был неправ. Он, наверное, знает, что не прав; он облажался. Очевидно, ему было бы лучше поехать в город, ограбить какое-нибудь здание, сжечь его дотла и украсть телевизоры. Возможно, он бы избежал наказания и не имел бы никаких проблем. К сожалению, он сделал что-то другое, и из-за этого у него возникли проблемы. И знаете что? Он был неправ, и он сделал это. Даже если они открыли ему двери и сказали: "Заходи", ты не можешь войти, так уж сложилось».




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