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Бывший вокалист ICED EARTH: «Jon неправ, и он это знает»



Tim "Ripper" Owens в рамках недавней беседы вновь ответил на вопрос, предполагал ли он, что лидер ICED EARTH будет замешан в штурме Капитолия:



«Послушайте, он ведь известен тем, что немного не в себе. Мы не ладили, и, естественно, я ушёл из группы. Я практически не разговаривал с ним с тех пор, как ушёл. Но нет, я не ожидал такого развития событий. Жаль, что он так поступил. Он знал, что был неправ. Он, наверное, знает, что не прав; он облажался. Очевидно, ему было бы лучше поехать в город, ограбить какое-нибудь здание, сжечь его дотла и украсть телевизоры. Возможно, он бы избежал наказания и не имел бы никаких проблем. К сожалению, он сделал что-то другое, и из-за этого у него возникли проблемы. И знаете что? Он был неправ, и он сделал это. Даже если они открыли ему двери и сказали: "Заходи", ты не можешь войти, так уж сложилось».







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