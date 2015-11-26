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Iced Earth

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15 дек 2021 : 		 На лидера ICED EARTH подали в суд

18 ноя 2021 : 		 Лидер ICED EARTH продолжает сотрудничество с властями

14 авг 2021 : 		 Бывший вокалист ICED EARTH: «Jon просто про%@№лся»

28 июл 2021 : 		 VEIL OF THE SERPENT исполняют ICED EARTH

26 июл 2021 : 		 Лидер ICED EARTH подвергался "нападениям с использованием человеческих экскрементов"

13 июн 2021 : 		 Участники TÝR — о поступке лидера ICED EARTH

13 июн 2021 : 		 Насколько важно признание вины гитаристом ICED EARTH?

11 апр 2021 : 		 Лидер ICED EARTH может пойти на сделку?

30 мар 2021 : 		 Лидер ICED EARTH остаётся под стражей

24 мар 2021 : 		 DANKO JONES: «Schaffer — белый нацик и за-лу-па!»

23 мар 2021 : 		 Адвокат лидера ICED EARTH: «Он был там минуту»

17 мар 2021 : 		 Лидера ICED EARTH вывезли

12 мар 2021 : 		 Адвокаты требуют освободить лидера ICED EARTH

1 мар 2021 : 		 Лидер ICED EARTH всё ещё в Индиане — 2

16 фев 2021 : 		 Лидер ICED EARTH в видео с камеры наблюдения в Капитолии

16 фев 2021 : 		 Гитарист ICED EARTH: "Какой ICED EARTH? У меня WITHERFALL"

15 фев 2021 : 		 Из ICED EARTH ушел вокалист. И басист тоже ушел

7 фев 2021 : 		 Лидер ICED EARTH все еще в Индиане

4 фев 2021 : 		 Лидер ICED EARTH не голосовал 12 лет

28 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH не является членом Indiana Oath Keepers

25 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH будет доставлен в Вашингтон

20 янв 2021 : 		 ICED EARTH, DEMONS & WIZARDS исчезли из каталога Century Media

19 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH останется в тюрьме как минимум до пятницы

18 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH на свободе? Уже нет

15 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH на свободе! Пока

12 янв 2021 : 		 Вокалист ICED EARTH оправдывается
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На лидера ICED EARTH подали в суд



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Jon Schaffer является одним из более чем двух десятков членов "Oath Keepers" и "Proud Boys", против которых генеральный прокурор округа Колумбия Карл Расин подал иск, пытаясь вернуть миллионы долларов, потраченные городом на защиту Капитолия США во время нападения 6 января.

По данным CNN, в иске, поданном в федеральный суд Вашингтона, 31 члену экстремистских групп вменяется в вину «заговор с целью терроризировать округ» 6 января, их действия названы «скоординированным актом внутреннего терроризма». В иске цитируется Закон о Ку-клукс-клане 1871 года, федеральный закон, принятый после Гражданской войны для защиты гражданских прав и, как отметил Расин, «для защиты от линчевателей и мятежников».

«Я думаю, что сумма компенсации значительна, — сказал Расин в интервью The Washington Post. — Если случится так, что это приведёт к банкротству или поставит под финансовую угрозу этих физических и юридических лиц, пусть будет так».

В 84-страничной жалобе, которую можно найти по этой ссылке, Schaffer описывается как «основатель и пожизненный член "Oath Keepers"». Далее говорится: «Schaffer был привлечён к уголовной ответственности и обвинён за свою роль в совершении нападения 6 января. В связи с обещанием сотрудничать со следователями и в перспективе давать показания по уголовным делам, связанным с заговором с целью совершения нападения 6 января, Schaffer признал себя виновным по всему перечню преступлений в возбуждённом против него уголовном деле, которое включало два уголовных преступления: (1) проникновение в Капитолий, будучи вооружённым смертоносным или опасным оружием, и (2) препятствование официальной работе Конгресса. Уголовная жалоба, поданная против Schaffer'а, а также соглашение о признании вины Schaffer'а и сопровождающее его заявление о правонарушении, описывающее его поведение, являются общедоступными документами, которые настоящим включены в жалобу путём ссылки».

«Никто не принял на себя основную тяжесть этого безжалостного нападения больше, чем мужественные сотрудники правоохранительных органов, включая мужчин и женщин из столичного департамента полиции округа Колумбия, которые ринулись в бой с насилием с одной целью: устранить агрессивную толпу и восстановить хрупкую демократию в нашей стране», — заявил Расин на пресс-конференции.

«Обвиняемые, как вы знаете, не были туристами и не действовали из патриотических побуждений. Они были линчевателями, членами толпы, мятежниками, которые стремились подавить свободы нашей страны!»

ICED EARTH








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