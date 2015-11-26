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Участники TÝR — о поступке лидера ICED EARTH



В рамках одного из выпускjd своего подкаста "Týrcast" музыканты TÝR обсудили поступок лидера ICED EARTH Jon'a Schaffer'a, пошедшего на сделку со следствием ради меньшего срока:



Heri Joensen:



«[DEMONS & WIZARDS, с которыми группа гастролировала по Северной Америке в 2019 году, обращались с нами очень хорошо. Они были любезны с нами. Я не очень много с ними общался. Больше всего я общался с Hansi и, пожалуй, с их менеджером. Но с Jon'ом Schaffer'ом я разговаривал, не знаю, раза три, наверное, [в общей сложности] от пяти минут до получаса. И он показался мне достаточно приятным, честно говоря. Таким настоящим американцем. Но, судя по всему, он был членом группы под названием "Oath Keepers" — большой, но слабо организованной группы людей, которые частично связаны с ополчением — организацией, которая кажется мне довольно экстремальной, когда я читал о ней, это какая-то группа, занимающаяся теорией заговора, которая хочет свергнуть американское правительство. И это не пустяк.



Я хотел оставить всё как есть и не говорить об этом, не вдаваться в политику на этом подкасте, но это в центре внимания, особенно после того, как Dee Snider пару дней назад написал об этом в Твиттере. Во-первых, были фотографии и видеозаписи восстания, на которых хорошо виден Jon Schaffer, так что после этого события его разыскивало ФБР, и он сдался. Ему были предъявлены некоторые обвинения, и за это ему могло грозить несколько десятков лет тюрьмы. Но, похоже, он заключил сделку со следственными органами, так что за сотрудничество и, очевидно, выдачу других людей, он получит более мягкий приговор. Dee Snider, вокалист TWISTED SISTER, отреагировал на это не лучшим образом. Он назвал его "куском дерьма, позором для металлического сообщества". Если ты совершил преступление, то отсиди срок».



Добавляет барабанщик TÝR Tadeusz Rieckmann:



«Здесь я должен согласиться с Dee Snider'ом. Я имею в виду, серьёзно, если ты действительно настолько глуп, чтобы ворваться в здание американского правительства и попытаться совершить революцию, и после этого ты даже не можешь противостоять или встать на защиту того, что, по твоим убеждениям, является правильным или настоящим, или представляет собой твою цель, то это... Ну как иначе назвать всё как не стукачество?».



Joensen:



«Похоже, что он не очень-то верит в то, что пытался сделать. Если он считает, что всё правительство должно быть свергнуто, он не стал бы пытаться заключить с ними сделку, чтобы сдать и других людей. Мне это кажется очень поверхностным и несерьёзным. Десятилетия в американской тюрьме — это не удовольствие, это не пикник. Особенно в нашем возрасте, когда всё твоё будущее под угрозой.



Но в любом случае, это достаточно серьёзное преступление — попытка свержения всего правительства. И как ты потом можешь пытаться сотрудничать с ними, чтобы получить снисхождение от той самой системы, которую пытался свергнуть?»



Бас-гитарист TÝR Gunnar H. Thomsen вставил свои пару ойра:



«Всё это кажется слишком суровым. Это возвращает меня к некоторым проблемам, через которые мы прошли. Вместо того, чтобы идти политическим путём и показывать людям свою точку зрения, то, что ты считаешь правильным, они просто берут и начинают творить такие вещи, и всё это в некотором смысле выглядит очень по-детски».



Tadeusz:



«На самом деле это очень радикально. И в этом, я думаю, самая большая проблема».



Heri согласился с ним, добавив:



«Но в этом и правда есть что-то детское. Это как если бы вы проиграли партию в шахматы и просто смахнули все фигуры с доски. Есть действующая система. Она может вам не нравиться, но есть способы взаимодействия с ней, если вы этого хотите. Есть также способы, которые вам совершенно не подходят. Если бы всё, что они пытались сделать, было успешным, то, я думаю, есть стопроцентная вероятность того, что всё стало бы хуже, а не лучше.



Американская система, вероятно, не совершенна — я не считаю какую-либо систему совершенной, — но если бы они добились успеха, то такое обращение с ней почти наверняка сделает её ещё хуже».







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