9 янв 2021



Бывший вокалист ICED EARTH о поступке лидера ICED EARTH



Бывший вокалист ICED EARTH Tim "Ripper" Owens ответил на вопрос одного из фанатов каково ему было "работать с террористом":



«Безумия в том, что он сделал, не было безумием. Все, что я могу сказать — это вау. Видишь ли, мы никогда не говорили о политике пока я был в ICED EARTH, потому что в то время мы были на совершенно противоположных сторонах. ЛОЛ. Но я должен сказать, что для меня могло быть намного хуже, окажись я в группе с Sebastian'ом Bach'ом».



Когда фэн выразил недоверчивость по поводу того, что они никогда не говорили о политике, особенно учитывая тот факт, что первый альбом Tim'a с ICED EARTH был "The Glorious Burden", концептуальный альбомом, исследующим различные моменты военной истории, и получил следующий ответ:



«Да это было больше по истории и я на самом деле узнал гораздо больше чем в школе. В то время я никак не касался политики. Я работал и мы были по разные стороны баррикад. Но меня все равно уволили так что это не имеет значения. Хаха!»

















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