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Iced Earth

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|||| 9 янв 2021

Бывший вокалист ICED EARTH о поступке лидера ICED EARTH



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Бывший вокалист ICED EARTH Tim "Ripper" Owens ответил на вопрос одного из фанатов каково ему было "работать с террористом":

«Безумия в том, что он сделал, не было безумием. Все, что я могу сказать — это вау. Видишь ли, мы никогда не говорили о политике пока я был в ICED EARTH, потому что в то время мы были на совершенно противоположных сторонах. ЛОЛ. Но я должен сказать, что для меня могло быть намного хуже, окажись я в группе с Sebastian'ом Bach'ом».

Когда фэн выразил недоверчивость по поводу того, что они никогда не говорили о политике, особенно учитывая тот факт, что первый альбом Tim'a с ICED EARTH был "The Glorious Burden", концептуальный альбомом, исследующим различные моменты военной истории, и получил следующий ответ:

«Да это было больше по истории и я на самом деле узнал гораздо больше чем в школе. В то время я никак не касался политики. Я работал и мы были по разные стороны баррикад. Но меня все равно уволили так что это не имеет значения. Хаха!»

Former ICED EARTH Singer TIM 'RIPPER' OWENS Says He 'Never Talked Politics' With JON SCHAFFER







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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Oleg8096


9 янв 2021, 21:43		Тим молодчина.


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