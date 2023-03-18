сегодня



Юридические игры по делу гитариста ICED EARTH продолжаются



По сообщению The Republic, адвокат гитариста ICED EARTH Jon'a Schaffer'a попросил федерального судью отклонить иск, поданный против гитариста генеральным прокурором округа Колумбия Karl'ом Racine'ом, в попытке вернуть миллионы долларов, потраченные городом на защиту Капитолия США во время нападения 6 января 2021 года.



В ходатайстве, поданном 10 марта в окружной суд США в Вашингтоне, адвокат, представляющий интересы Schaffer'a, попросил объединить ряд ходатайств об отклонении иска и несколько ответов других обвиняемых, заявив, что аргументы, приведённые в этих ходатайствах, «аналогично применимы» к Schaffer'y. В этих ходатайствах утверждается, что округ Колумбия не имеет права подавать гражданский иск против ответчиков, поскольку законы о гражданских правах, на которые ссылается округ в своём иске, ограничивают «право на иск для пострадавших федеральных чиновников или должностных лиц, а не для правительственных организаций».



«Ответчик Jon Ryan Schaffer почтительно просит присоединиться к пяти ходатайствам об отклонении изменённой жалобы. Ответчик Schaffer просит приобщить его к этим ходатайствам в той мере, в какой они относятся к обвинениям против него. Аргументы, изложенные в ходатайствах о прекращении дела, в равной степени относятся и к ответчику Schaffer'y. Объединение ходатайств об отклонении и ответов на них служит интересам ускорения и консолидации данного дела и позволяет избежать повторной подачи отдельного ходатайства, в котором будут заявлены те же аргументы, что и в этих ходатайствах и ответах».







+0 -0



просмотров: 400

