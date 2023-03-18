Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе 34
*Вокалист HELLOWEEN — о материале для нового альбома 23
*Видео с выступления FEAR FACTORY 19
*Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис... 19
*Видео с текстом от IMMORTAL 15
*Видео с текстом от METALLICA 14
*На барабанщика DEF LEPPARD напали во Флориде 14
*KIP WINGER — о том, как JAMES HETFIELD извинился перед ним 11
*Может ли OZZY OSBOURNE давать концерты в инвалидном кресле? 11
*TED NUGENT: «Имеет ли женщина право на аборт?» 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе 34
*Вокалист HELLOWEEN — о материале для нового альбома 23
*Видео с выступления FEAR FACTORY 19
*Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис... 19
*Видео с текстом от IMMORTAL 15
[= ||| все новости группы



*

Iced Earth

*



24 мар 2023 : 		 Юридические игры по делу гитариста ICED EARTH продолжаются

19 мар 2023 : 		 Видео с текстом от ICED EARTH

15 мар 2023 : 		 Новые ЕР ICED EARTH выйдут весной

10 фев 2023 : 		 Бывший вокалист ICED EARTH думает о новой музыке

29 янв 2023 : 		 Лидер ICED EARTH продолжает с...

12 янв 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Поступок Jon'a удивил»

1 дек 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «В ICED EARTH ни ногой!»

3 ноя 2022 : 		 Лидер ICED EARTH продолжает с...

4 окт 2022 : 		 Ищут пожарные, ищет милиция, ищут давно, но не могут найти. Парня какого-то. Лет...

25 май 2022 : 		 Лидер ICED EARTH продолжает сотрудничество с властями

6 май 2022 : 		 Лидер ICED EARTH с баллончиком

22 фев 2022 : 		 Лидер ICED EARTH продолжит стучать до мая

30 янв 2022 : 		 Бывший вокалист ICED EARTH: «Говорил я с Jon'ом»

27 янв 2022 : 		 Вышел новый релиз ICED EARTH

25 янв 2022 : 		 Материалы по делу лидера ICED EARTH предадут огласке

19 дек 2021 : 		 Ожил инстаграм ICED EARTH

15 дек 2021 : 		 На лидера ICED EARTH подали в суд

18 ноя 2021 : 		 Лидер ICED EARTH продолжает сотрудничество с властями

14 авг 2021 : 		 Бывший вокалист ICED EARTH: «Jon просто про%@№лся»

28 июл 2021 : 		 VEIL OF THE SERPENT исполняют ICED EARTH

26 июл 2021 : 		 Лидер ICED EARTH подвергался "нападениям с использованием человеческих экскрементов"

13 июн 2021 : 		 Участники TÝR — о поступке лидера ICED EARTH

13 июн 2021 : 		 Насколько важно признание вины гитаристом ICED EARTH?

11 апр 2021 : 		 Лидер ICED EARTH может пойти на сделку?

30 мар 2021 : 		 Лидер ICED EARTH остаётся под стражей

24 мар 2021 : 		 DANKO JONES: «Schaffer — белый нацик и за-лу-па!»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Юридические игры по делу гитариста ICED EARTH продолжаются



zoom
По сообщению The Republic, адвокат гитариста ICED EARTH Jon'a Schaffer'a попросил федерального судью отклонить иск, поданный против гитариста генеральным прокурором округа Колумбия Karl'ом Racine'ом, в попытке вернуть миллионы долларов, потраченные городом на защиту Капитолия США во время нападения 6 января 2021 года.

В ходатайстве, поданном 10 марта в окружной суд США в Вашингтоне, адвокат, представляющий интересы Schaffer'a, попросил объединить ряд ходатайств об отклонении иска и несколько ответов других обвиняемых, заявив, что аргументы, приведённые в этих ходатайствах, «аналогично применимы» к Schaffer'y. В этих ходатайствах утверждается, что округ Колумбия не имеет права подавать гражданский иск против ответчиков, поскольку законы о гражданских правах, на которые ссылается округ в своём иске, ограничивают «право на иск для пострадавших федеральных чиновников или должностных лиц, а не для правительственных организаций».

«Ответчик Jon Ryan Schaffer почтительно просит присоединиться к пяти ходатайствам об отклонении изменённой жалобы. Ответчик Schaffer просит приобщить его к этим ходатайствам в той мере, в какой они относятся к обвинениям против него. Аргументы, изложенные в ходатайствах о прекращении дела, в равной степени относятся и к ответчику Schaffer'y. Объединение ходатайств об отклонении и ответов на них служит интересам ускорения и консолидации данного дела и позволяет избежать повторной подачи отдельного ходатайства, в котором будут заявлены те же аргументы, что и в этих ходатайствах и ответах».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 400

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом