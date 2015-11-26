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Iced Earth

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Как на ICED EARTH повлиял гранж?



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Jon Schaffer в гостях у Bandbond ответил на вопрос о том, как в финансовом плане успех гранжа повлиял на ICED EARTH:

«Ну я считаю, что он отразился на всей тяжёлой индустрии, так что минимально затронул и нас в силу нашей известности. Вы знаете, тренды — это особенность музыкального бизнеса, будь то тренды, которые движут крупными лейблами, или тренды, которые движут инди-лейблами, которые... Ну сколько инди-лейблов сейчас существует? Sony и Universal скупают всё.

Я считаю, что больше наша борьба была связана с Флоридой и тем, что мы были мелодичной, прямолинейной хэви-металлической группой, когда все вокруг нас играли дэт-металл. И я думаю, что именно в этом для нас была сложность, потому что каждая группа из Флориды становилась помехой, даже несмотря на то, что были SAVATAGE, CRIMSON GLORY и ICED EARTH, — мы в какой-то степени были в одной когорте мелодичных групп. Тогда ещё были и NASTY SAVAGE, несмотря на то, что большую активность они проявляли в 1980-е. И пусть они были больше в трэш-направлении, но у них уделялось внимание и мелодике. Мы были хорошими друзьями с ними в 80-х, и я всё ещё поддерживаю эти отношения. Как-то недавно я встретил Dave'a Austin'a, мы неплохо поговорили. Но я бы сказал, что именно это было большим препятствием, чем что-либо связанное с NIRVANA, потому что ICED EARTH никогда не были в мейнстриме; мы всегда были и остаёмся даже на текущий день более сильным, независимым, андерграундным брендом. Я к тому, что мы не совсем подземелье, но мы определённо не в лиге IRON MAIDEN/METALLICA».

Was ICED EARTH Affected By Rise Of Grunge In Early 1990s? JON SCHAFFER Weighs In





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Максим.Игоревич


23 дек 2020, 14:49		Ну, слава б-гу, хоть кто-то не ноет о том, что гранж, мол, "всю малину обломал"!


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