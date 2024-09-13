Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Сынок Честера наехал на LINKINK PARK 78
*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 63
*JON BON JOVI спас женщину 43
*Попробуй Элтона Джона на вкус 37
*Лидер ACCEPT женился! 35
*БАТЮШКА превращается в ПАТРИАРХЪ 25
*Видео с первого официального концерта LINKIN PARK 19
*UNTO OTHERS выкинули из тура W.A.S.P. 18
*Вокалист ANVIL: «9/11 небоскребы упали из-за самолетов? Ха-х... 18
*STEPHEN PEARCY: «OZZY просто е...о!» 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Сынок Честера наехал на LINKINK PARK 78
*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 63
*JON BON JOVI спас женщину 43
*Попробуй Элтона Джона на вкус 37
*Лидер ACCEPT женился! 35
[= ||| все новости группы



*

Iced Earth

*



13 сен 2024 : 		 Лидер ICED EARTH еще посидит

1 авг 2024 : 		 Лидер ICED EARTH посидит до осени

27 мар 2024 : 		 Лидер ICED EARTH посидит до лета

23 фев 2024 : 		 Слушания по делу лидера ICED EARTH перенесут

4 фев 2024 : 		 Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить

14 авг 2023 : 		 Лидер ICED EARTH узнает свою судьбу зимой

10 июн 2023 : 		 Когда же решат судьбу лидера ICED EARTH?

2 май 2023 : 		 Бывший вокалист ICED EARTH: «Jon неправ, и он это знает»

12 апр 2023 : 		 Видео с текстом от ICED EARTH

4 апр 2023 : 		 Просто так лидер ICED EARTH не соскочит

24 мар 2023 : 		 Юридические игры по делу гитариста ICED EARTH продолжаются

19 мар 2023 : 		 Видео с текстом от ICED EARTH

15 мар 2023 : 		 Новые ЕР ICED EARTH выйдут весной

10 фев 2023 : 		 Бывший вокалист ICED EARTH думает о новой музыке

29 янв 2023 : 		 Лидер ICED EARTH продолжает с...

12 янв 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Поступок Jon'a удивил»

1 дек 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «В ICED EARTH ни ногой!»

3 ноя 2022 : 		 Лидер ICED EARTH продолжает с...

4 окт 2022 : 		 Ищут пожарные, ищет милиция, ищут давно, но не могут найти. Парня какого-то. Лет...

25 май 2022 : 		 Лидер ICED EARTH продолжает сотрудничество с властями

6 май 2022 : 		 Лидер ICED EARTH с баллончиком

22 фев 2022 : 		 Лидер ICED EARTH продолжит стучать до мая

30 янв 2022 : 		 Бывший вокалист ICED EARTH: «Говорил я с Jon'ом»

27 янв 2022 : 		 Вышел новый релиз ICED EARTH

25 янв 2022 : 		 Материалы по делу лидера ICED EARTH предадут огласке

19 дек 2021 : 		 Ожил инстаграм ICED EARTH
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Лидер ICED EARTH еще посидит



zoom
По сообщению The Republic, федеральный судья согласился в пятый раз перенести слушания по вынесению приговора в отношении Jon Schaffer, на этот раз на 25 октября с ранее назначенного 13 сентября. Окружной судья США Амит П. Мехта также установил срок, в течение которого прокуроры и адвокаты должны представить свои аргументы в пользу того, какой приговор должен быть вынесен в отношении Jon'a Schaffer'a, который стал первым человеком, признавшим себя виновным в штурме Капитолия США 6 января 2021 года.

Изначально приговор в отношении Schaffer'a должен был быть вынесен 20 февраля, однако слушания по его делу перенесены уже пять раз - сначала на апрель, затем на июль, август, сентябрь и теперь на конец октября.

Последнее решение отложить вынесение приговора было принято менее чем через три месяца после того, как Верховный суд встал на сторону обвиняемого в беспорядках в Капитолии 6 января в постановлении, которое может повлиять на сотни судебных процессов, включая уголовное дело против Schaffer'a. Прокурор США Мэтью М. Грейвс попросил судью отложить слушания по делу Jon'a Schaffer'a в связи с решением Верховного суда.

«Соединенные Штаты просят отложить слушания, чтобы оценить последствия решения Верховного суда», — заявил Грейвс в своем ходатайстве в июле этого года. «Такая отсрочка не нанесет ущерба ни обвиняемому, ни суду; напротив, она поможет обеспечить единообразный и последовательный подход каждого судьи округа и округа». Соединенные Штаты проконсультировались с защитой, и они не возражают против этой просьбы об отсрочке».




Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 5 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

13 сен 2024
olly71
а чего защите быть против ? Домашний арест намного комфортней чем отсидка в тюряге в камере со злым негром. Тем более что какой бы приговор не был срок домашнего ареста зачтётся в уже отбытое.
Like!2
13 сен 2024
d
decided
Ну сейчас Трампа изберут, и Джона выпустят, или амнистируют как там правильно ! Новый альбом значит уже в 2025 будет , или около того! Надеюсь будет подинамичнее последнего альбома.
Like!1
13 сен 2024
olly71
decided, после недавних дебатов с Камилой шанс Трампу избраться конечно не нулевой но я бы сказал очень маловероятный. Кстати надо узнать в букмекерке принимают ли они ставки на американские выборы я бы поставил пару сотен на Камилу.
13 сен 2024
YNWA
olly71, с Хиллари тоже так думали. Трамп долбаёб, конечно, но он белый, да ещё и мужчина. Порой это решает и даже Тэйлор Свифт этому не помешает)
13 сен 2024
s
sibterminator
decided, сомневаюсь в победе Трампа, но судья хитрый плут ибо ждет кто победит.

просмотров: 558

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом