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Лидер ICED EARTH еще посидит



По сообщению The Republic, федеральный судья согласился в пятый раз перенести слушания по вынесению приговора в отношении Jon Schaffer, на этот раз на 25 октября с ранее назначенного 13 сентября. Окружной судья США Амит П. Мехта также установил срок, в течение которого прокуроры и адвокаты должны представить свои аргументы в пользу того, какой приговор должен быть вынесен в отношении Jon'a Schaffer'a, который стал первым человеком, признавшим себя виновным в штурме Капитолия США 6 января 2021 года.



Изначально приговор в отношении Schaffer'a должен был быть вынесен 20 февраля, однако слушания по его делу перенесены уже пять раз - сначала на апрель, затем на июль, август, сентябрь и теперь на конец октября.



Последнее решение отложить вынесение приговора было принято менее чем через три месяца после того, как Верховный суд встал на сторону обвиняемого в беспорядках в Капитолии 6 января в постановлении, которое может повлиять на сотни судебных процессов, включая уголовное дело против Schaffer'a. Прокурор США Мэтью М. Грейвс попросил судью отложить слушания по делу Jon'a Schaffer'a в связи с решением Верховного суда.



«Соединенные Штаты просят отложить слушания, чтобы оценить последствия решения Верховного суда», — заявил Грейвс в своем ходатайстве в июле этого года. «Такая отсрочка не нанесет ущерба ни обвиняемому, ни суду; напротив, она поможет обеспечить единообразный и последовательный подход каждого судьи округа и округа». Соединенные Штаты проконсультировались с защитой, и они не возражают против этой просьбы об отсрочке».







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