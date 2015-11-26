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*Лидер ICED EARTH штурмовал Капитолий 104
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*Лидер ICED EARTH: «Страна захвачена преступниками» 57
*Барабанщик L.A. GUNS сочувствует молодым группам 48
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Iced Earth

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19 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH останется в тюрьме как минимум до пятницы

18 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH на свободе? Уже нет

15 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH на свободе! Пока

12 янв 2021 : 		 Вокалист ICED EARTH оправдывается

11 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH: «Страна захвачена преступниками»

10 янв 2021 : 		 Музыканты ICED EARTH: «Мы не поддерживаем беспорядки»

9 янв 2021 : 		 Лидера ICED EARTH ищет ФБР

9 янв 2021 : 		 Бывший вокалист ICED EARTH о поступке лидера ICED EARTH

9 янв 2021 : 		 Вокалист ICED EARTH о лидере группы

8 янв 2021 : 		 Полиция ищет лидера ICED EARTH

7 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH штурмовал Капитолий

23 дек 2020 : 		 Как на ICED EARTH повлиял гранж?

1 дек 2020 : 		 Видео с текстом от JON SCHAFFER и MATT BARLOW

27 ноя 2020 : 		 Фрагмент из переиздания альбома ICED EARTH

17 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от JON SCHAFFER и MATT BARLOW

23 окт 2020 : 		 ICED EARTH переиздают дебют

28 сен 2020 : 		 Видео с текстом лидера ICED EARTH

15 сен 2020 : 		 Лидер ICED EARTH рассуждает о политике

10 сен 2020 : 		 Лидер ICED EARTH: «Matt не вернулся в группу»

31 авг 2020 : 		 Барабанщик QUEENSRŸCHE в новом проекте лидера ICED EARTH

20 авг 2020 : 		 MATT BARLOW в новом проекте лидера ICED EARTH

30 июл 2020 : 		 ICED EARTH планируют отметить юбилей первого альбома

1 июл 2020 : 		 Видео с текстом от лидера ICED EARTH

28 июн 2020 : 		 Видео с текстом от лидера ICED EARTH

18 июн 2020 : 		 Лидер ICED EARTH выпускает книгу

18 апр 2020 : 		 Лидер ICED EARTH о ближайших планах
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|||| 19 янв 2021

Лидер ICED EARTH останется в тюрьме как минимум до пятницы



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По сообщению WISH-TV, лидер ICED EARTH Jon Schaffer сегодня впервые предстал перед судом и останется в тюрьме как минимум до 22 января в связи с участием в нападении на Капитолий шестого января.

ICED EARTH





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

sodom72


19 янв 2021, 23:59		В принципе,можно уже и не выходить.Century Media удалили из своего каталога не только Iced Earth,но и Demons& Wizards.Так что только игра на балалайке по трактирам.И то не везде.

Exceptional


20 янв 2021, 00:55		>>> только игра на балалайке по трактирам.И то не везде.
Ой, хуй знает! Есть столько средненьких лейблов, которые не без удовольствия подпишут даже таких погорельцев! Чего греха таить, вон, даже наши саундэйдж или фоно если почешутся да пропишут...


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