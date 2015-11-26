19 янв 2021



Лидер ICED EARTH останется в тюрьме как минимум до пятницы



По сообщению WISH-TV, лидер ICED EARTH Jon Schaffer сегодня впервые предстал перед судом и останется в тюрьме как минимум до 22 января в связи с участием в нападении на Капитолий шестого января.













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