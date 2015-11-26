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Iced Earth

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1 дек 2020 : 		 Видео с текстом от JON SCHAFFER и MATT BARLOW

27 ноя 2020 : 		 Фрагмент из переиздания альбома ICED EARTH

17 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от JON SCHAFFER и MATT BARLOW

23 окт 2020 : 		 ICED EARTH переиздают дебют

28 сен 2020 : 		 Видео с текстом лидера ICED EARTH

15 сен 2020 : 		 Лидер ICED EARTH рассуждает о политике

10 сен 2020 : 		 Лидер ICED EARTH: «Matt не вернулся в группу»

31 авг 2020 : 		 Барабанщик QUEENSRŸCHE в новом проекте лидера ICED EARTH

20 авг 2020 : 		 MATT BARLOW в новом проекте лидера ICED EARTH

30 июл 2020 : 		 ICED EARTH планируют отметить юбилей первого альбома

1 июл 2020 : 		 Видео с текстом от лидера ICED EARTH

28 июн 2020 : 		 Видео с текстом от лидера ICED EARTH

18 июн 2020 : 		 Лидер ICED EARTH выпускает книгу

18 апр 2020 : 		 Лидер ICED EARTH о ближайших планах

24 мар 2020 : 		 Акустика от бывшего вокалиста ICED EARTH

12 фев 2020 : 		 Лидер ICED EARTH: «Я здесь из-за KISS»

18 дек 2019 : 		 Лидер ICED EARTH об издании концертного альбома

29 окт 2019 : 		 Переиздание ICED EARTH выйдет зимой

15 дек 2018 : 		 Новая песня PURGATORY

11 дек 2018 : 		 Лидер ICED EARTH выпустит ЕР с PURGATORY: видео

26 окт 2018 : 		 Лидер ICED EARTH выпустит ЕР с PURGATORY

25 сен 2018 : 		 MATT BARLOW не против перезаписи песен ICED EARTH с новым вокалистом

6 апр 2018 : 		 Гитарист ICED EARTH: «Это мои песни, что хочу, то и делаю»

5 апр 2018 : 		 Вокалист ICED EARTH о решении SLAYER

20 мар 2018 : 		 MATT BARLOW присоединился на сцене к ICED EARTH

17 мар 2018 : 		 Видео с выступления ICED EARTH
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|||| 1 дек 2020

Видео с текстом от JON SCHAFFER и MATT BARLOW



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Лидер ICED EARTH Jon Schaffer объединился с бывшим вокалистом ICED EARTH Matt'ом Barlow, дабы отметить самое удивительное время в году и выпустить рождественский ЕР под маркой SCHAFFER/BARLOW PROJECT, получивший название "Winter Nights", в который войдут пять классических рождественских тем, а также новые версии "Watching Over Me" и "I Died For You". Видео с текстом к "Silent Night" доступно ниже.

01. We Three Kings

02. Silent Night

03. Do You Hear What I Hear?

04. Little Drummer Boy

05. I Died For You (Winter 2020)

06. Watching Over Me (Winter 2020)

07. Silent Night (Traditional)

JON SCHAFFER And MATT BARLOW Release Lyric Video For








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