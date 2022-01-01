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*Новая песня AVANTASIA 17
*Гитарист EXODUS: «Почти год не беру в рот крепкого и играю к... 15
*MICHAEL SCHENKER — o K.K. DOWNING'е: «Зачем он врёт?» 14
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют RADIOHEAD 11
*Новое видео ARCH ENEMY 10
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Iced Earth

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25 май 2022 : 		 Лидер ICED EARTH продолжает сотрудничество с властями

6 май 2022 : 		 Лидер ICED EARTH с баллончиком

22 фев 2022 : 		 Лидер ICED EARTH продолжит стучать до мая

30 янв 2022 : 		 Бывший вокалист ICED EARTH: «Говорил я с Jon'ом»

27 янв 2022 : 		 Вышел новый релиз ICED EARTH

25 янв 2022 : 		 Материалы по делу лидера ICED EARTH предадут огласке

19 дек 2021 : 		 Ожил инстаграм ICED EARTH

15 дек 2021 : 		 На лидера ICED EARTH подали в суд

18 ноя 2021 : 		 Лидер ICED EARTH продолжает сотрудничество с властями

14 авг 2021 : 		 Бывший вокалист ICED EARTH: «Jon просто про%@№лся»

28 июл 2021 : 		 VEIL OF THE SERPENT исполняют ICED EARTH

26 июл 2021 : 		 Лидер ICED EARTH подвергался "нападениям с использованием человеческих экскрементов"

13 июн 2021 : 		 Участники TÝR — о поступке лидера ICED EARTH

13 июн 2021 : 		 Насколько важно признание вины гитаристом ICED EARTH?

11 апр 2021 : 		 Лидер ICED EARTH может пойти на сделку?

30 мар 2021 : 		 Лидер ICED EARTH остаётся под стражей

24 мар 2021 : 		 DANKO JONES: «Schaffer — белый нацик и за-лу-па!»

23 мар 2021 : 		 Адвокат лидера ICED EARTH: «Он был там минуту»

17 мар 2021 : 		 Лидера ICED EARTH вывезли

12 мар 2021 : 		 Адвокаты требуют освободить лидера ICED EARTH

1 мар 2021 : 		 Лидер ICED EARTH всё ещё в Индиане — 2

16 фев 2021 : 		 Лидер ICED EARTH в видео с камеры наблюдения в Капитолии

16 фев 2021 : 		 Гитарист ICED EARTH: "Какой ICED EARTH? У меня WITHERFALL"

15 фев 2021 : 		 Из ICED EARTH ушел вокалист. И басист тоже ушел

7 фев 2021 : 		 Лидер ICED EARTH все еще в Индиане

4 фев 2021 : 		 Лидер ICED EARTH не голосовал 12 лет
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|||| 25 май 2022

Лидер ICED EARTH продолжает сотрудничество с властями



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Адвокат Andrew C. Marcantel из Attorneys For Freedom Law Firm опубликовал обновление относительно статуса Jon'a Schaffer'a:

«Он остается на свободе под надзором Департамента досудебного содержания округа Колумбия. Он по-прежнему соблюдает условия досудебного освобождения. После освобождения он продолжал сотрудничать с правоохранительными органами».

Адвокат также попросил предоставить «возможность представить дальнейший совместный отчет о состоянии дел 28 октября 2022 года или около того».

Jon Schaffer, the first Jan. 6 defendant to plead guilty and the first person with ties to the Oath Keepers to agree to cooperate w/ the feds, "has remained cooperative," per status report вЂ” no sentencing date means his cooperation agreement is still active pic.twitter.com/vH6I24Cl3u






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