25 май 2022



Лидер ICED EARTH продолжает сотрудничество с властями



Адвокат Andrew C. Marcantel из Attorneys For Freedom Law Firm опубликовал обновление относительно статуса Jon'a Schaffer'a:



«Он остается на свободе под надзором Департамента досудебного содержания округа Колумбия. Он по-прежнему соблюдает условия досудебного освобождения. После освобождения он продолжал сотрудничать с правоохранительными органами».



Адвокат также попросил предоставить «возможность представить дальнейший совместный отчет о состоянии дел 28 октября 2022 года или около того».









Jon Schaffer, the first Jan. 6 defendant to plead guilty and the first person with ties to the Oath Keepers to agree to cooperate w/ the feds, "has remained cooperative," per status report — no sentencing date means his cooperation agreement is still active pic.twitter.com/vH6I24Cl3u





