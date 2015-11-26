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Полиция ищет лидера ICED EARTH



Полиция Вашингтона разместила фотографии подозреваемых в незаконном проникновении в ходе насильственного вторжения в Капитолий США, совершенного в среду (6 января) во время заключительного протоколирования голосования в Конгрессе в ходе всеобщих выборов 2020 года. Среди них - фотография лидера ICED EARTH Jon'a Schaffer'a, которую сделал Роберто Шмидт из AFP.



«Любой, кто может идентифицировать этих лиц или знает об этом инциденте не должен предпринимать никаких действий, кроме как позвонить в полицию по телефону (202) 727-9099 или отправить текст с наводкой на TEXT TIP LINE департамента по телефону 50411», — говорится онлайн-рассылке, в которой полиция обращается за помощью. «Центральный полицейский департамент в настоящее время предлагает вознаграждение в размере до 1000 долларов любому, кто предоставит информацию, которая приведет к аресту и предъявлению обвинения лицу или лицам, ответственным за преступление, совершенное в Округе Колумбия».



















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