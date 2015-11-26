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Iced Earth

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8 янв 2021 : 		 Полиция ищет лидера ICED EARTH

7 янв 2021 : 		 Лидер ICED EARTH штурмовал Капитолий

23 дек 2020 : 		 Как на ICED EARTH повлиял гранж?

1 дек 2020 : 		 Видео с текстом от JON SCHAFFER и MATT BARLOW

27 ноя 2020 : 		 Фрагмент из переиздания альбома ICED EARTH

17 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от JON SCHAFFER и MATT BARLOW

23 окт 2020 : 		 ICED EARTH переиздают дебют

28 сен 2020 : 		 Видео с текстом лидера ICED EARTH

15 сен 2020 : 		 Лидер ICED EARTH рассуждает о политике

10 сен 2020 : 		 Лидер ICED EARTH: «Matt не вернулся в группу»

31 авг 2020 : 		 Барабанщик QUEENSRŸCHE в новом проекте лидера ICED EARTH

20 авг 2020 : 		 MATT BARLOW в новом проекте лидера ICED EARTH

30 июл 2020 : 		 ICED EARTH планируют отметить юбилей первого альбома

1 июл 2020 : 		 Видео с текстом от лидера ICED EARTH

28 июн 2020 : 		 Видео с текстом от лидера ICED EARTH

18 июн 2020 : 		 Лидер ICED EARTH выпускает книгу

18 апр 2020 : 		 Лидер ICED EARTH о ближайших планах

24 мар 2020 : 		 Акустика от бывшего вокалиста ICED EARTH

12 фев 2020 : 		 Лидер ICED EARTH: «Я здесь из-за KISS»

18 дек 2019 : 		 Лидер ICED EARTH об издании концертного альбома

29 окт 2019 : 		 Переиздание ICED EARTH выйдет зимой

15 дек 2018 : 		 Новая песня PURGATORY

11 дек 2018 : 		 Лидер ICED EARTH выпустит ЕР с PURGATORY: видео

26 окт 2018 : 		 Лидер ICED EARTH выпустит ЕР с PURGATORY

25 сен 2018 : 		 MATT BARLOW не против перезаписи песен ICED EARTH с новым вокалистом

6 апр 2018 : 		 Гитарист ICED EARTH: «Это мои песни, что хочу, то и делаю»
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|||| сегодня

Полиция ищет лидера ICED EARTH



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Полиция Вашингтона разместила фотографии подозреваемых в незаконном проникновении в ходе насильственного вторжения в Капитолий США, совершенного в среду (6 января) во время заключительного протоколирования голосования в Конгрессе в ходе всеобщих выборов 2020 года. Среди них - фотография лидера ICED EARTH Jon'a Schaffer'a, которую сделал Роберто Шмидт из AFP.

«Любой, кто может идентифицировать этих лиц или знает об этом инциденте не должен предпринимать никаких действий, кроме как позвонить в полицию по телефону (202) 727-9099 или отправить текст с наводкой на TEXT TIP LINE департамента по телефону 50411», — говорится онлайн-рассылке, в которой полиция обращается за помощью. «Центральный полицейский департамент в настоящее время предлагает вознаграждение в размере до 1000 долларов любому, кто предоставит информацию, которая приведет к аресту и предъявлению обвинения лицу или лицам, ответственным за преступление, совершенное в Округе Колумбия».

Police Are Looking For ICED EARTH's JON SCHAFFER For 'Unrest-Related Offenses'








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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Максим.Игоревич


8 янв 2021, 16:10		АХАХАХАХАХХАХАХХАХАААА!!!!!

Андрей.Мищук


8 янв 2021, 16:26		Варг Викернес №2

R0ck_N_R0lla


8 янв 2021, 16:32		походу не скоро новый альбом Айседов услышим

dark_medieval_times


8 янв 2021, 16:33		попал чувак

ElectricRetard


8 янв 2021, 16:41		>походу не скоро новый альбом Айседов услышим
Ну лично я после прошлых двух переживать не буду даже если вообще не услышим. Новость наверху хорошо показывает, что Джону сейчас интереснее другое.


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