сегодня



Лидер ICED EARTH узнает свою судьбу зимой



Судья окружного суда США Амит Мехта вынес следующее постановление:



«Настоящим суд направляет подсудимого Schaffer в Управление по надзору за условно-досрочным освобождением США для подготовки отчета о предварительном следствии. Окончательный отчет о предварительном расследовании должен быть представлен 6 февраля 2024 г. или ранее. Меморандумы сторон о вынесении приговора должны быть представлены 13 февраля 2024 г. или ранее. Ответы, если таковые имеются, должны быть представлены 16 февраля 2024 г. или ранее. Объем ответных документов не должен превышать пяти страниц. Вынесение приговора по делу Jon Ryan Schaffer назначается на 20 февраля 2024 г. в 14:00 в зале суда № 10 судьей Amit P. Mehta. Подписано судьей Амитом П. Мехтой 8/11/2023 г.»









pic.twitter.com/q2DWPNaMJr Sentencing for Jon Schaffer set for 2/20/24. https://t.co/T5qoWTqTvG





+0 -0



просмотров: 150

