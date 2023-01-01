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*GEEZER BUTLER: «Не ем мясо после восьми» 31
*Боруссия грохнула IRON MAIDEN 26
*Продюсер METALLICA: «Kirk прислал мне 700 риффов!» 24
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS почти зарезали, но пока почти 18
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Iced Earth

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14 авг 2023 : 		 Лидер ICED EARTH узнает свою судьбу зимой

10 июн 2023 : 		 Когда же решат судьбу лидера ICED EARTH?

2 май 2023 : 		 Бывший вокалист ICED EARTH: «Jon неправ, и он это знает»

12 апр 2023 : 		 Видео с текстом от ICED EARTH

4 апр 2023 : 		 Просто так лидер ICED EARTH не соскочит

24 мар 2023 : 		 Юридические игры по делу гитариста ICED EARTH продолжаются

19 мар 2023 : 		 Видео с текстом от ICED EARTH

15 мар 2023 : 		 Новые ЕР ICED EARTH выйдут весной

10 фев 2023 : 		 Бывший вокалист ICED EARTH думает о новой музыке

29 янв 2023 : 		 Лидер ICED EARTH продолжает с...

12 янв 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Поступок Jon'a удивил»

1 дек 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «В ICED EARTH ни ногой!»

3 ноя 2022 : 		 Лидер ICED EARTH продолжает с...

4 окт 2022 : 		 Ищут пожарные, ищет милиция, ищут давно, но не могут найти. Парня какого-то. Лет...

25 май 2022 : 		 Лидер ICED EARTH продолжает сотрудничество с властями

6 май 2022 : 		 Лидер ICED EARTH с баллончиком

22 фев 2022 : 		 Лидер ICED EARTH продолжит стучать до мая

30 янв 2022 : 		 Бывший вокалист ICED EARTH: «Говорил я с Jon'ом»

27 янв 2022 : 		 Вышел новый релиз ICED EARTH

25 янв 2022 : 		 Материалы по делу лидера ICED EARTH предадут огласке

19 дек 2021 : 		 Ожил инстаграм ICED EARTH

15 дек 2021 : 		 На лидера ICED EARTH подали в суд

18 ноя 2021 : 		 Лидер ICED EARTH продолжает сотрудничество с властями

14 авг 2021 : 		 Бывший вокалист ICED EARTH: «Jon просто про%@№лся»

28 июл 2021 : 		 VEIL OF THE SERPENT исполняют ICED EARTH

26 июл 2021 : 		 Лидер ICED EARTH подвергался "нападениям с использованием человеческих экскрементов"
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Лидер ICED EARTH узнает свою судьбу зимой



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Судья окружного суда США Амит Мехта вынес следующее постановление:

«Настоящим суд направляет подсудимого Schaffer в Управление по надзору за условно-досрочным освобождением США для подготовки отчета о предварительном следствии. Окончательный отчет о предварительном расследовании должен быть представлен 6 февраля 2024 г. или ранее. Меморандумы сторон о вынесении приговора должны быть представлены 13 февраля 2024 г. или ранее. Ответы, если таковые имеются, должны быть представлены 16 февраля 2024 г. или ранее. Объем ответных документов не должен превышать пяти страниц. Вынесение приговора по делу Jon Ryan Schaffer назначается на 20 февраля 2024 г. в 14:00 в зале суда № 10 судьей Amit P. Mehta. Подписано судьей Амитом П. Мехтой 8/11/2023 г.»

Sentencing for Jon Schaffer set for 2/20/24. https://t.co/T5qoWTqTvGpic.twitter.com/q2DWPNaMJr






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