Барабанщик QUEENSRŸCHE в новом проекте лидера ICED EARTH
Лидер ICED EARTH Jon Schaffer объединился с бывшим вокалистом ICED EARTH Matt'ом Barlow дабы отметить самое удивительное время в году и выпустит рождественский ЕР под маркой SCHAFFER/BARLOW PROJECT, получивший название "Winter Nights", в который войдут пять классических рождественских тем, а также новые версии "Watching Over Me" и "I Died For You". Выход ЕР намечен на 15 ноября в цифровом варианте:
01. We Three Kings
02. Silent Night
03. Do You Hear What I Hear?
04. Little Drummer Boy
05. I Died For You (Winter 2020)
06. Watching Over Me (Winter 2020)
07. Silent Night (Traditional)
Партии ударных для этого ЕР записал барабанщик QUEENSRŸCHE Casey Grillo.
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