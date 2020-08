сегодня



Барабанщик QUEENSRŸCHE в новом проекте лидера ICED EARTH



Лидер ICED EARTH Jon Schaffer объединился с бывшим вокалистом ICED EARTH Matt'ом Barlow дабы отметить самое удивительное время в году и выпустит рождественский ЕР под маркой SCHAFFER/BARLOW PROJECT, получивший название "Winter Nights", в который войдут пять классических рождественских тем, а также новые версии "Watching Over Me" и "I Died For You". Выход ЕР намечен на 15 ноября в цифровом варианте:



01. We Three Kings



02. Silent Night



03. Do You Hear What I Hear?



04. Little Drummer Boy



05. I Died For You (Winter 2020)



06. Watching Over Me (Winter 2020)



07. Silent Night (Traditional)



Партии ударных для этого ЕР записал барабанщик QUEENSRŸCHE Casey Grillo.



















