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Лидер ICED EARTH продолжит стучать до мая



В обновленном докладе о положении дел, поданном в пятницу (18 февраля) в федеральный суд в Вашингтоне, прокурор США Мэтью М. Грейвс написал, что «правительство сообщает, что ответчик Jon Schaffer продолжает сотрудничать с правительством». Прокуроры также попросили назначить крайний срок для подачи ещё одного отчёта о состоянии дел по его делу на май.



















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