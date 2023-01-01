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Просто так лидер ICED EARTH не соскочит



Адвокаты округа Колумбия попросили федерального судью отклонить ходатайство об отклонении иска против гитариста ICED EARTH Jon Schaffer, который признал себя виновным в штурме Капитолия США 6 января 2021 года.



В ответе от 24 марта оспаривается ходатайство, поданное в начале прошлого месяца адвокатом Schaffer, который просил отклонить иск.



В письме окружному судье США Амиту П. Мехте, который ведет это дело, округ Колумбия заявил: «Мы направляем ответ на ходатайство ответчика Jon Ryan Schaffer от 10 марта 2023 года о присоединении к ранее поданным ходатайствам об отклонении иска его соответчиков.



По причинам, изложенным в омнибусном возражении округа на ходатайства ответчиков о прекращении дела, аргументы в ходатайствах, к которым присоединяется ответчик Jon Schaffer, являются необоснованными и должны быть отклонены. Вместо представления дополнительных аргументов против, мы обращаем внимание суда на утверждения измененной жалобы о причастности ответчика Schaffer'a к более масштабному сговору. Например, в дополненной жалобе утверждается:



* Jon Schaffer является одним из основателей и постоянным членом организации " Oath Keepers".

* В связи с нападением на Капитолий 6 января 2021 года Jon Schaffer признал себя виновным в двух уголовных преступлениях: (i) препятствование официальному разбирательству Конгресса и (ii) проникновение в Капитолий, будучи вооруженным смертельным или опасным оружием.

* В связи со сделкой о признании вины, Jon Schaffer признал, что незаконно вошел в здание Капитолия 6 января "с целью повлиять, воздействовать и отомстить за действия правительства, остановив или задержав работу Конгресса путем запугивания или принуждения".

* Как запечатлено на фотографии, Jon Schaffer прошел с толпой по территории Капитолия, что-то выкрикивая.



Вышеприведенные утверждения, а также дополнительные утверждения, включенные в дополненную жалобу, более чем достаточны для предъявления претензий к ответчику Jon'y Schaffer'y».







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