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*Новое видео METALLICA 80
*ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений 26
*GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN, AC/DC, OZZY OSBOURNE, METALL... 21
*WOLF HOFFMANN думал, что металл умер, когда появился гранж 17
*Гитарист METALLICA: «"Master Of Puppets" для меня самый люби... 11
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Iced Earth

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Просто так лидер ICED EARTH не соскочит



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Адвокаты округа Колумбия попросили федерального судью отклонить ходатайство об отклонении иска против гитариста ICED EARTH Jon Schaffer, который признал себя виновным в штурме Капитолия США 6 января 2021 года.

В ответе от 24 марта оспаривается ходатайство, поданное в начале прошлого месяца адвокатом Schaffer, который просил отклонить иск.

В письме окружному судье США Амиту П. Мехте, который ведет это дело, округ Колумбия заявил: «Мы направляем ответ на ходатайство ответчика Jon Ryan Schaffer от 10 марта 2023 года о присоединении к ранее поданным ходатайствам об отклонении иска его соответчиков.

По причинам, изложенным в омнибусном возражении округа на ходатайства ответчиков о прекращении дела, аргументы в ходатайствах, к которым присоединяется ответчик Jon Schaffer, являются необоснованными и должны быть отклонены. Вместо представления дополнительных аргументов против, мы обращаем внимание суда на утверждения измененной жалобы о причастности ответчика Schaffer'a к более масштабному сговору. Например, в дополненной жалобе утверждается:

* Jon Schaffer является одним из основателей и постоянным членом организации " Oath Keepers".
* В связи с нападением на Капитолий 6 января 2021 года Jon Schaffer признал себя виновным в двух уголовных преступлениях: (i) препятствование официальному разбирательству Конгресса и (ii) проникновение в Капитолий, будучи вооруженным смертельным или опасным оружием.
* В связи со сделкой о признании вины, Jon Schaffer признал, что незаконно вошел в здание Капитолия 6 января "с целью повлиять, воздействовать и отомстить за действия правительства, остановив или задержав работу Конгресса путем запугивания или принуждения".
* Как запечатлено на фотографии, Jon Schaffer прошел с толпой по территории Капитолия, что-то выкрикивая.

Вышеприведенные утверждения, а также дополнительные утверждения, включенные в дополненную жалобу, более чем достаточны для предъявления претензий к ответчику Jon'y Schaffer'y».




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