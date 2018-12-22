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L.A. Guns

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25 дек 2018 : 		 L.A. GUNS завершили запись альбома

30 сен 2018 : 		 L.A. GUNS нашли гитариста

24 авг 2018 : 		 Видео с текстом от L.A. GUNS

27 июл 2018 : 		 Новый альбом L.A. GUNS выйдет в марте

27 мар 2018 : 		 L.A. GUNS нашли гитариста

17 мар 2018 : 		 Фрагмент нового DVD L.A. GUNS

8 мар 2018 : 		 Из L.A. GUNS ушел гитарист

15 фев 2018 : 		 Лидер L.A. GUNS: «Я бы многое дал за концерт LED ZEPPELIN даже с голограммой Бонэма»

5 фев 2018 : 		 Фрагмент нового DVD L.A. GUNS

30 янв 2018 : 		 Трейлер концертного релиза L.A. GUNS

21 янв 2018 : 		 Концертный релиз L.A. GUNS выйдет весной

13 дек 2017 : 		 Гитарист L.A. GUNS исполняет рождественскую классику

18 окт 2017 : 		 Новое видео L.A. GUNS

4 окт 2017 : 		 Новая песня L.A. GUNS

8 сен 2017 : 		 Новая песня L.A. GUNS

11 авг 2017 : 		 Новая песня L.A. GUNS

11 авг 2017 : 		 Гитарист L.A. GUNS фанатам съёмки концертов на телефон

13 июл 2017 : 		 Новое видео L.A. GUNS

5 май 2017 : 		 Обложка нового альбома L.A. GUNS

10 апр 2017 : 		 L.A. GUNS исполнили новую песню

26 фев 2017 : 		 Видео с выступления L.A. GUNS

17 фев 2017 : 		 Новый альбом L.A. GUNS звучит просто отлично

26 янв 2017 : 		 Сборник L.A. GUNS выйдет в феврале

5 дек 2016 : 		 L.A. GUNS с TRACII GUNS и PHIL'ом LEWIS'ом остается в силе

2 дек 2016 : 		 PHIL LEWIS ушел из L.A. GUNS

30 окт 2016 : 		 Музыканты L.A. GUNS выступили вместе
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L.A. GUNS завершили запись альбома



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По сообщению лидера L.A. GUNS, группа завершила запись нового альбома, получившего название "The Devil You Know", релиз которого намечен на следующий год на Frontiers Music Srl.



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