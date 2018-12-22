L.A. GUNS завершили запись альбома

Посмотреть эту публикацию в Instagram It’s finished . It’s pissed off , it’s nasty and pure @laguns . #TheDevilYouKnow #laguns Публикация от Tracii Guns (@traciiguns) 21 Дек 2018 в 4:05 PST
It’s finished . It’s pissed off , it’s nasty and pure @laguns . #TheDevilYouKnow #laguns
Публикация от Tracii Guns (@traciiguns) 21 Дек 2018 в 4:05 PST
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