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L.A. GUNS обещают альбом летом



Гитарист L.A. GUNS Tracii Guns поздравил поклонников с новым годом и пообещал, что группа постарается завершить работу над альбомом и выпустить все до лета.







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