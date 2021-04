14 апр 2021



L.A. GUNS выпустят два релиза



Гитарист L.A. GUNS был гостем программы In The Trenches With Ryan Roxie и в рамках беседы сказал, что новая пластинка коллектива будет выпущена в ноябре, а концертная запись появится в июле.







