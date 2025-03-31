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L.A. Guns

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|||| 31 мар 2025

Готов ли TRACII GUNS сыграть с GUNS N' ROSES?



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В рамках недавнего интервью у TRACII GUNS спросили, готов ли он поехать в тур с GUNS N' ROSES, если те его пригласят:

«Думаю, да. Я полагаю, что на минуту это будет неловко с музыкальной точки зрения, потому что мы со Slash'ом снова окажемся прямо в школе. «Ну, я собираюсь исполнить это соло». 'Нет, чувак. Я написал эту песню". 'Да. Но я здесь не как ритм-гитарист, брат". Так что это в какой-то степени приведет нас к странному «мы на вечеринке джемуем», что мы уже делали — 20 лет назад мы со Slash'ом пару раз джемовали.

Но я не знаю — я не знаю, какой цели это могло бы послужить. Если бы это было что-то вроде прощального тура GUNS N' ROSES... То есть, я бы предпочел, чтобы L.A. GUNS открывали концерт, а потом, может быть, вышли бы и сыграли песню с GUNS N' ROSES или что-то в этом роде. Но я не известен как участник GUNS N' ROSES. То есть, у них в названии моё имя. Но никто не был в туре «Appetite For Destruction» и не видел, как я играю на гитаре, так что люди не ассоциируют меня с группой в этом смысле. Но, несмотря на это, есть не так уж много крутых рок-групп, которым я бы отказал. Я же просто люблю играть на гитаре!»




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31 мар 2025
L
LU---
Серьёзные ребята ....:-)

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