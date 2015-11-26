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Вокалист L.A. GUNS : «Сцена стала тяготеть к причёскам больше, чем думать о музыке»



В рамках недавней беседы с вокалистом L.A. GUNS Phil Lewis'ом была затронута тема появления гранжа, который выкинул с MTV и радио большинство рок-групп:



«Вся музыкальная сцена Лос-Анджелеса становилась всё более причёсанной и глупой. Но на самом деле мы не были глупыми. Я имею в виду, мы вытворяли всякие глупости, но мы всегда считали себя больше байкерской, кожано-грязной группой. Мы были вполне рады быть непристойными.



Тенденция к такому — и это определённо, клянусь, это не оскорбление, — но когда появляются такие парни, как Kip Winger; он как модель, он такой чертовски красивый с пышными волосами и великолепными зубами, а мы такие грязные и уродливые, и у нас нет зубов.



Мне не нравилось направление, в котором всё развивалось. И я думаю, что, наверное, пришло время избавиться от этого. У таких вещей есть двух- или трёхлетний цикл. И я чувствовал, что мы уже прошли свой. Нас причисляют к тому, что они называют "hair metal", потому что мы были в то время. Но мы никогда толком к нему не относились».







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