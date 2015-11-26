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L.A. Guns

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26 окт 2021 : 		 Вокалист L.A. GUNS: «Сцена стала тяготеть к причёскам больше, чем думать о музыке»

25 окт 2021 : 		 Вокалист L.A GUNS — об уходе барабанщика

22 окт 2021 : 		 Новое видео L.A. GUNS

17 сен 2021 : 		 Новое видео L.A. GUNS

17 авг 2021 : 		 Новая песня L.A. GUNS

11 июл 2021 : 		 Фрагмент нового релиза L.A. GUNS

6 июл 2021 : 		 Видео с выступления RILEY'S L.A. GUNS

11 июн 2021 : 		 Фрагмент нового релиза L.A. GUNS

5 июн 2021 : 		 Гитарист L.A. GUNS: «Не хотел, чтобы Steve Riley побирался на улицах»

15 май 2021 : 		 TRACII GUNS — о процессе по праву владения именем L.A. GUNS

14 май 2021 : 		 TRACII GUNS: «Я не хотел останавливаться, но у этого засранца просто нет денег!»

30 апр 2021 : 		 Концертный альбом L.A. GUNS выйдет летом

29 апр 2021 : 		 RILEY’S L.A.GUNS представили логотип

29 апр 2021 : 		 С правами на имя L.A. GUNS определились

23 апр 2021 : 		 Название нового альбома L.A. GUNS

14 апр 2021 : 		 L.A. GUNS выпустят два релиза

28 янв 2021 : 		 Новый сингл STEVE RILEY's L.A. GUNS

19 янв 2021 : 		 L.A. GUNS обещают альбом летом

13 янв 2021 : 		 Барабанщик L.A. GUNS сочувствует молодым группам

4 янв 2021 : 		 Барабанщик L.A. GUNS: «Концерты будут бомбой. Когда разрешат»

28 дек 2020 : 		 STEVE RILEY: «Наш L.A. GUNS звучит не так, как другой L.A.GUNS»

29 ноя 2020 : 		 STEVE RILEY хотел бы, чтобы TRACII GUNS и PHIL LEWIS перестали путать

10 ноя 2020 : 		 Новый сингл STEVE RILEY's L.A. GUNS

8 ноя 2020 : 		 Басист L.A. GUNS: «Не сказал бы, что сцена 80-х была единой»

5 ноя 2020 : 		 L.A. GUNS отыграют онлайн-концерт

30 сен 2020 : 		 Дебютный альбом STEVE RILEY's L.A. GUNS выйдет осенью
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Вокалист L.A. GUNS: «Сцена стала тяготеть к причёскам больше, чем думать о музыке»



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В рамках недавней беседы с вокалистом L.A. GUNS Phil Lewis'ом была затронута тема появления гранжа, который выкинул с MTV и радио большинство рок-групп:

«Вся музыкальная сцена Лос-Анджелеса становилась всё более причёсанной и глупой. Но на самом деле мы не были глупыми. Я имею в виду, мы вытворяли всякие глупости, но мы всегда считали себя больше байкерской, кожано-грязной группой. Мы были вполне рады быть непристойными.

Тенденция к такому — и это определённо, клянусь, это не оскорбление, — но когда появляются такие парни, как Kip Winger; он как модель, он такой чертовски красивый с пышными волосами и великолепными зубами, а мы такие грязные и уродливые, и у нас нет зубов.

Мне не нравилось направление, в котором всё развивалось. И я думаю, что, наверное, пришло время избавиться от этого. У таких вещей есть двух- или трёхлетний цикл. И я чувствовал, что мы уже прошли свой. Нас причисляют к тому, что они называют "hair metal", потому что мы были в то время. Но мы никогда толком к нему не относились».

PHIL LEWIS Says L.A. Music Scene Became





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