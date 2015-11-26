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Вокалист L.A GUNS — об уходе барабанщика



Phil Lewis в рамках недавней беседы ответил на вопрос, в хорошем ли состоянии дела в группе:



«Ну, я хотел бы сказать "да", но не совсем. Всё в порядке с Johnny [Martin'ом], нашим басистом, и Adam'ом [Hamilton'ом], который является нашим техником. Он делал всё: играл на бас-гитаре, ритм-гитаре, а в этот раз [на последнем альбоме L.A. GUNS "Checkered Past"] он играл на барабанах. Из-за пандемии нам нужно было записываться с кем-то, у кого была своя установка, и у Adam'а она была.



Как бы мы ни хотели пригласить нашего гастролирующего барабанщика Scot'а Coogan'a, это было просто невозможно. У него не было студии, и у нас не было возможности привезти его к Adam'y. Так что, к сожалению, он решил уйти. Что вполне нормально — он занятой парень и вовлечён во множество других проектов. Мы желаем ему всего хорошего, и я понимаю его разочарование от того, что у нас выходит альбом, а его на нём нет. Итак, мы вернули Shane'a Fitzgibbon'a на барабаны. Он замечательный парень — я имею в виду, он классный парень, который играл на первых двух альбомах во время воссоединения. Он согласился вернуться и подменить его на нескольких концертах. Мы не знаем, как долго он пробудет с нами, потому что он занят другими проектами в Лос-Анджелесе, и именно по этой причине его вообще нет в группе. Так что мы были в небольшом замешательстве в поисках отличного барабанщика с прекрасным характером. Мы понесли потери, и я очень расстроен из-за этого. Мы просто должны смириться с этим и двигаться дальше».





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