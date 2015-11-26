Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*BRUCE DICKINSON заявил, что "Senjutsu" — один из его любимых... 60
*Новое видео ARCH ENEMY 49
*Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Я не вернусь!» 32
*PAUL STANLEY и GENE SIMMONS — о культуре отмены 32
*KERRY KING: «Жизнь после SLAYER только начинается...» 22
[= ||| все новости группы



*

L.A. Guns

*



25 окт 2021 : 		 Вокалист L.A GUNS — об уходе барабанщика

22 окт 2021 : 		 Новое видео L.A. GUNS

17 сен 2021 : 		 Новое видео L.A. GUNS

17 авг 2021 : 		 Новая песня L.A. GUNS

11 июл 2021 : 		 Фрагмент нового релиза L.A. GUNS

6 июл 2021 : 		 Видео с выступления RILEY'S L.A. GUNS

11 июн 2021 : 		 Фрагмент нового релиза L.A. GUNS

5 июн 2021 : 		 Гитарист L.A. GUNS: «Не хотел, чтобы Steve Riley побирался на улицах»

15 май 2021 : 		 TRACII GUNS — о процессе по праву владения именем L.A. GUNS

14 май 2021 : 		 TRACII GUNS: «Я не хотел останавливаться, но у этого засранца просто нет денег!»

30 апр 2021 : 		 Концертный альбом L.A. GUNS выйдет летом

29 апр 2021 : 		 RILEY’S L.A.GUNS представили логотип

29 апр 2021 : 		 С правами на имя L.A. GUNS определились

23 апр 2021 : 		 Название нового альбома L.A. GUNS

14 апр 2021 : 		 L.A. GUNS выпустят два релиза

28 янв 2021 : 		 Новый сингл STEVE RILEY's L.A. GUNS

19 янв 2021 : 		 L.A. GUNS обещают альбом летом

13 янв 2021 : 		 Барабанщик L.A. GUNS сочувствует молодым группам

4 янв 2021 : 		 Барабанщик L.A. GUNS: «Концерты будут бомбой. Когда разрешат»

28 дек 2020 : 		 STEVE RILEY: «Наш L.A. GUNS звучит не так, как другой L.A.GUNS»

29 ноя 2020 : 		 STEVE RILEY хотел бы, чтобы TRACII GUNS и PHIL LEWIS перестали путать

10 ноя 2020 : 		 Новый сингл STEVE RILEY's L.A. GUNS

8 ноя 2020 : 		 Басист L.A. GUNS: «Не сказал бы, что сцена 80-х была единой»

5 ноя 2020 : 		 L.A. GUNS отыграют онлайн-концерт

30 сен 2020 : 		 Дебютный альбом STEVE RILEY's L.A. GUNS выйдет осенью

3 сен 2020 : 		 STEVE RILEY: «Меня разочаровывает, что есть две версии L.A.GUNS»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист L.A GUNS — об уходе барабанщика



*
zoom
*
* *
Phil Lewis в рамках недавней беседы ответил на вопрос, в хорошем ли состоянии дела в группе:

«Ну, я хотел бы сказать "да", но не совсем. Всё в порядке с Johnny [Martin'ом], нашим басистом, и Adam'ом [Hamilton'ом], который является нашим техником. Он делал всё: играл на бас-гитаре, ритм-гитаре, а в этот раз [на последнем альбоме L.A. GUNS "Checkered Past"] он играл на барабанах. Из-за пандемии нам нужно было записываться с кем-то, у кого была своя установка, и у Adam'а она была.

Как бы мы ни хотели пригласить нашего гастролирующего барабанщика Scot'а Coogan'a, это было просто невозможно. У него не было студии, и у нас не было возможности привезти его к Adam'y. Так что, к сожалению, он решил уйти. Что вполне нормально — он занятой парень и вовлечён во множество других проектов. Мы желаем ему всего хорошего, и я понимаю его разочарование от того, что у нас выходит альбом, а его на нём нет. Итак, мы вернули Shane'a Fitzgibbon'a на барабаны. Он замечательный парень — я имею в виду, он классный парень, который играл на первых двух альбомах во время воссоединения. Он согласился вернуться и подменить его на нескольких концертах. Мы не знаем, как долго он пробудет с нами, потому что он занят другими проектами в Лос-Анджелесе, и именно по этой причине его вообще нет в группе. Так что мы были в небольшом замешательстве в поисках отличного барабанщика с прекрасным характером. Мы понесли потери, и я очень расстроен из-за этого. Мы просто должны смириться с этим и двигаться дальше».



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 211

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом