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Гитарист L.A. GUNS: «Подкладки? Какие такие подкладки?!»



Гитарист L.A. GUNS Phil Lewis в беседе с "The Chuck Shute Podcast" заявил, что группа не использует ничего заранее записанного на концертах:



«Мы не знаем, как это делается. Я предполагаю, что всё начинается с барабанов, и вы должны играть под барабанную дорожку. И тогда пропадает вся живая атмосфера, потому что ты играешь под драм-машину. Это подходит для DEF LEPPARD, и удачи им, но нам нужно немного больше вибраций, если хотите, динамичности».



Он также добавил, что другие участники L.A. GUNS выполняют роль бэк-вокалистов во время концертов группы:



«Tracii [Guns, гитара] не очень любит петь — он будет первым, кто это признает. Но Johnny [Martin, бас] и Ace [Von Johnson, гитара считают себя приличными певцами. Tracii исполняет материал — например, нижние партии, — и делает это с энтузиазмом. И он стал намного лучше [смеётся], давайте просто оставим эту тему [смеётся]».







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