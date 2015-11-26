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L.A. Guns

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13 янв 2021 : 		 Барабанщик L.A. GUNS сочувствует молодым группам

4 янв 2021 : 		 Барабанщик L.A. GUNS: «Концерты будут бомбой. Когда разрешат»

28 дек 2020 : 		 STEVE RILEY: «Наш L.A. GUNS звучит не так, как другой L.A.GUNS»

29 ноя 2020 : 		 STEVE RILEY хотел бы, чтобы TRACII GUNS и PHIL LEWIS перестали путать

10 ноя 2020 : 		 Новый сингл STEVE RILEY's L.A. GUNS

8 ноя 2020 : 		 Басист L.A. GUNS: «Не сказал бы, что сцена 80-х была единой»

5 ноя 2020 : 		 L.A. GUNS отыграют онлайн-концерт

30 сен 2020 : 		 Дебютный альбом STEVE RILEY's L.A. GUNS выйдет осенью

3 сен 2020 : 		 STEVE RILEY: «Меня разочаровывает, что есть две версии L.A.GUNS»

26 авг 2020 : 		 Новый сингл STEVE RILEY's L.A. GUNS

11 авг 2020 : 		 STEVE RILEY's L.A. GUNS уже думают над вторым альбомом

30 июн 2020 : 		 Новая песня STEVE RILEY's L.A. GUNS

24 май 2020 : 		 KELLY NICKELS: «STEVE RILEY никогда не уходил из L.A. GUNS»

6 май 2020 : 		 Новая песня L.A. GUNS

20 апр 2020 : 		 Новая песня STEVE RILEY's L.A. GUNS

17 апр 2020 : 		 STEVE RILEY's L.A. GUNS выпустят альбом в этом году

20 мар 2020 : 		 STEVE RILEY's L.A. GUNS выпустят сингл весной

16 янв 2020 : 		 TRACII GUNS, PHIL LEWIS против STEVE RILEY

21 дек 2019 : 		 Кавер-версия хита RAMONES от L.A. GUNS Feat. PHIL LEWIS And TRACII GUNS

13 дек 2019 : 		 Кавер-версия хита SLADE от L.A. GUNS Feat. PHIL LEWIS And TRACII GUNS

10 ноя 2019 : 		 L.A. GUNS на GOLDEN ROBOT RECORDS

9 апр 2019 : 		 Вокалист L.A. GUNS критикует Simmons'a за его слова о смерти рока

29 мар 2019 : 		 Фронтмен L.A. GUNS защищает GRETA VAN FLEET: «Это хорошая группа»

29 мар 2019 : 		 Новое видео L.A. GUNS

28 мар 2019 : 		 Гитарист L.A. GUNS: «Я начал интересоваться блэком»

27 мар 2019 : 		 L.A. GUNS о смене барабанщика
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Барабанщик L.A. GUNS сочувствует молодым группам



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В рамках недавнего интервью с Comebackstage барабанщик L.A. GUNS Steve Riley ответил на вопрос, с какими самыми серьёзными трудностями столкнулись группы в 2020 году в музыкальном бизнесе:

«Причина, по которой я приехал в Лос-Анджелес из Бостона [в 1970-х годах], была в том, что я знал, что ты должен быть здесь, потому что здесь были все главные механизмы — менеджмент, звукозаписывающие лейблы, просто всё находилось здесь. Фэны, участники группы. Так что я знал, что должен приехать в Лос-Анджелес. Самая большая проблема сейчас — это то, что не существует никаких главных механизмов. Группам приходится делать много вещей самостоятельно. Ты должен по-настоящему погрузиться и пользоваться интернетом. Это самая большая проблема.

Мне жаль перспективные группы, потому что у них нет такой роскоши, как направления большими организмами. Как когда я присоединился к W.A.S.P., ими управляли люди IRON MAIDEN, так что было много связей. MAIDEN были связаны с Capitol, а потом W.A.S.P. оказались на Capitol. Это трансмиссия, чтобы работать как единый организм, а сейчас ничего подобного не существует. Так что ты должен вникать во всё. Мы должны это делать, даже с "Renegades" [новым альбомом L.A. GUNS], мы должны использовать интернет и понимать, что мы должны пользоваться его преимуществами и использовать его как можно больше. Но я считаю это прекрасным инструментом.

В 80-х было столько поддержки от крупных компаний — менеджмента, звукозаписывающих лейблов, издателей, агентств. Для музыкантов всё было очень хорошо, а этого сейчас нет. Вы должны сами найти людей, собрать вместе, а затем, как я уже сказал, вы должны присоединиться к вечеринке и выйти в интернет, чтобы развивать свои страницы. И знайте, что Spotify, iTunes, Apple — это верный путь, потому что у вас больше нет магазинов звукозаписей. Это очень сложно. Поэтому я сочувствую молодым группам. Я знаю, что для них всё непросто».

L.A. GUNS Drummer STEVE RILEY Feels Bad For Young Bands Starting Out





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