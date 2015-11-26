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Барабанщик L.A. GUNS сочувствует молодым группам



В рамках недавнего интервью с Comebackstage барабанщик L.A. GUNS Steve Riley ответил на вопрос, с какими самыми серьёзными трудностями столкнулись группы в 2020 году в музыкальном бизнесе:



«Причина, по которой я приехал в Лос-Анджелес из Бостона [в 1970-х годах], была в том, что я знал, что ты должен быть здесь, потому что здесь были все главные механизмы — менеджмент, звукозаписывающие лейблы, просто всё находилось здесь. Фэны, участники группы. Так что я знал, что должен приехать в Лос-Анджелес. Самая большая проблема сейчас — это то, что не существует никаких главных механизмов. Группам приходится делать много вещей самостоятельно. Ты должен по-настоящему погрузиться и пользоваться интернетом. Это самая большая проблема.



Мне жаль перспективные группы, потому что у них нет такой роскоши, как направления большими организмами. Как когда я присоединился к W.A.S.P., ими управляли люди IRON MAIDEN, так что было много связей. MAIDEN были связаны с Capitol, а потом W.A.S.P. оказались на Capitol. Это трансмиссия, чтобы работать как единый организм, а сейчас ничего подобного не существует. Так что ты должен вникать во всё. Мы должны это делать, даже с "Renegades" [новым альбомом L.A. GUNS], мы должны использовать интернет и понимать, что мы должны пользоваться его преимуществами и использовать его как можно больше. Но я считаю это прекрасным инструментом.



В 80-х было столько поддержки от крупных компаний — менеджмента, звукозаписывающих лейблов, издателей, агентств. Для музыкантов всё было очень хорошо, а этого сейчас нет. Вы должны сами найти людей, собрать вместе, а затем, как я уже сказал, вы должны присоединиться к вечеринке и выйти в интернет, чтобы развивать свои страницы. И знайте, что Spotify, iTunes, Apple — это верный путь, потому что у вас больше нет магазинов звукозаписей. Это очень сложно. Поэтому я сочувствую молодым группам. Я знаю, что для них всё непросто».













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