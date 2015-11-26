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TRACII GUNS: «Я не хотел останавливаться, но у этого засранца просто нет денег!»



TRACII GUNS прокомментировал недавно достигнутое соглашение относительно прав на использования имени L.A. GUNS:



«Мы недавно урегулировали этот иск. И я позволю пресс-релизу объяснить, как все будет происходить дальше. Но никто, кроме меня, не может быть L.A. GUNS больше никогда. И это сработало... Я бы хотел пойти дальше, но у этого ублюдка нет денег.



Все, что было на протяжении 15 лет — это полная негативная трата времени и энергии. Но в итоге я оказался в таком положении, что смог привлечь этого парня. И это было правильно. Нельзя позволять людям использовать тебя в своих интересах. И это классика в моей жизни. Я очень щедр с людьми, и я хочу, чтобы все добивались успеха. Но если вы используете меня в своих интересах... Иногда мне хочется, чтобы не было законов. Потому что некоторые люди настолько эгоистичны, что садятся тебе на шею».







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