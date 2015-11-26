Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Каким басиста был конец... Отвечает DAVID ELLEFSON 68
*Фронтмен METALLICA рассказал о новом материале и выразил ске... 59
*Лидер NIGHTWISH думал, что после ухода басиста группе придёт... 30
*MICHAEL SWEET о ситуации с DAVID ELLEFSON: «Между прочим, вс... 24
*Новое видео KK'S PRIEST 23
[= ||| все новости группы



*

L.A. Guns

*



14 май 2021 : 		 TRACII GUNS: «Я не хотел останавливаться, но у этого засранца просто нет денег!»

30 апр 2021 : 		 Концертный альбом L.A. GUNS выйдет летом

29 апр 2021 : 		 RILEY’S L.A.GUNS представили логотип

29 апр 2021 : 		 С правами на имя L.A. GUNS определились

23 апр 2021 : 		 Название нового альбома L.A. GUNS

14 апр 2021 : 		 L.A. GUNS выпустят два релиза

28 янв 2021 : 		 Новый сингл STEVE RILEY's L.A. GUNS

19 янв 2021 : 		 L.A. GUNS обещают альбом летом

13 янв 2021 : 		 Барабанщик L.A. GUNS сочувствует молодым группам

4 янв 2021 : 		 Барабанщик L.A. GUNS: «Концерты будут бомбой. Когда разрешат»

28 дек 2020 : 		 STEVE RILEY: «Наш L.A. GUNS звучит не так, как другой L.A.GUNS»

29 ноя 2020 : 		 STEVE RILEY хотел бы, чтобы TRACII GUNS и PHIL LEWIS перестали путать

10 ноя 2020 : 		 Новый сингл STEVE RILEY's L.A. GUNS

8 ноя 2020 : 		 Басист L.A. GUNS: «Не сказал бы, что сцена 80-х была единой»

5 ноя 2020 : 		 L.A. GUNS отыграют онлайн-концерт

30 сен 2020 : 		 Дебютный альбом STEVE RILEY's L.A. GUNS выйдет осенью

3 сен 2020 : 		 STEVE RILEY: «Меня разочаровывает, что есть две версии L.A.GUNS»

26 авг 2020 : 		 Новый сингл STEVE RILEY's L.A. GUNS

11 авг 2020 : 		 STEVE RILEY's L.A. GUNS уже думают над вторым альбомом

30 июн 2020 : 		 Новая песня STEVE RILEY's L.A. GUNS

24 май 2020 : 		 KELLY NICKELS: «STEVE RILEY никогда не уходил из L.A. GUNS»

6 май 2020 : 		 Новая песня L.A. GUNS

20 апр 2020 : 		 Новая песня STEVE RILEY's L.A. GUNS

17 апр 2020 : 		 STEVE RILEY's L.A. GUNS выпустят альбом в этом году

20 мар 2020 : 		 STEVE RILEY's L.A. GUNS выпустят сингл весной

16 янв 2020 : 		 TRACII GUNS, PHIL LEWIS против STEVE RILEY
Показать далее
| - |

|||| сегодня

TRACII GUNS: «Я не хотел останавливаться, но у этого засранца просто нет денег!»



*
zoom
*
* *
TRACII GUNS прокомментировал недавно достигнутое соглашение относительно прав на использования имени L.A. GUNS:

«Мы недавно урегулировали этот иск. И я позволю пресс-релизу объяснить, как все будет происходить дальше. Но никто, кроме меня, не может быть L.A. GUNS больше никогда. И это сработало... Я бы хотел пойти дальше, но у этого ублюдка нет денег.

Все, что было на протяжении 15 лет — это полная негативная трата времени и энергии. Но в итоге я оказался в таком положении, что смог привлечь этого парня. И это было правильно. Нельзя позволять людям использовать тебя в своих интересах. И это классика в моей жизни. Я очень щедр с людьми, и я хочу, чтобы все добивались успеха. Но если вы используете меня в своих интересах... Иногда мне хочется, чтобы не было законов. Потому что некоторые люди настолько эгоистичны, что садятся тебе на шею».

TRACII GUNS Says He Wanted To Take Lawsuit Against STEVE RILEY Further, 'But That Motherf**ker Has No Money'





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 131

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом