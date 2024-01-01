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*Гитарист TESTAMENT: «Религия — зло!» 145
*Вокалист HELLOWEEN: «Коммунизм не лучше фашизма» 58
*UDO DIRKSCHNEIDER перезаписал ACCEPT с гостями 49
*Гитарист BIOHAZARD травит байки про Lars'a 23
*Бывший басист MEGADETH о создании "Peace Sells" 18
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L.A. Guns

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24 дек 2024 : 		 Новый альбом L.A. GUNS выйдет весной

8 окт 2024 : 		 Лидер L.A. GUNS: «Смерть фальшивому глэм-року»

3 авг 2024 : 		 Акустика от RILEY'S L.A. GUNS

5 июл 2024 : 		 L.A. GUNS закончили запись

29 июн 2024 : 		 Лидер L.A. GUNS о подкладках

31 май 2024 : 		 L.A. GUNS на CLEOPATRA RECORDS

8 май 2024 : 		 Альбом RILEY'S L.A. GUNS выйдет летом

24 янв 2024 : 		 Видео с выступления RILEY'S L.A. GUNS

17 янв 2024 : 		 Видео полного выступления L.A. GUNS

15 янв 2024 : 		 Новый альбом L.A. GUNS выйдет зимой

20 дек 2023 : 		 PHIL LEWIS о смерти Стива Райли

28 окт 2023 : 		 PHIL LEWIS шокирован новостью о смерти Стива Райли

28 окт 2023 : 		 Умер барабанщик L.A. GUNS

2 окт 2023 : 		 Новая песня RILEY'S L.A. GUNS

13 апр 2023 : 		 Гитарист L.A. GUNS: «Подкладки? Какие такие подкладки?!»

10 апр 2023 : 		 Гитарист L.A. GUNS: «Phil чуть не ушёл в конце года»

24 мар 2023 : 		 Новое видео L.A. GUNS

7 мар 2023 : 		 PHIL LEWIS — о разборках в отношении имени L.A. GUNS

24 фев 2023 : 		 Новое видео L.A. GUNS

21 фев 2023 : 		 Новая песня RILEY'S L.A GUNS

5 фев 2023 : 		 RILEY'S L.A GUNS выпускают новый сингл

3 фев 2023 : 		 Новая песня L.A. GUNS

24 янв 2023 : 		 Новый альбом L.A. GUNS выйдет весной

24 окт 2022 : 		 Новая песня L.A. GUNS

4 окт 2022 : 		 Трек-лист нового альбома L.A. GUNS

27 июн 2022 : 		 TRACII GUNS отыграл все шоу L.A. GUNS в ванной
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Новый альбом L.A. GUNS выйдет весной



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L.A. GUNS сообщили о том, что новая пластинка, получившая название "Leopard Skin", будет выпущена в начале апреля на Cleopatra Records.






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