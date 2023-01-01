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Новое видео L.A. GUNS



"Shattered Glass", новое видео группы L.A. GUNS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Black Diamonds", выходящего 14 апреля:



01. You Betray

02. Wrong About You

03. Diamonds

04. Babylon

05. Shame

06. Shattered Glass

07. Gonna Lose

08. Got It Wrong

09. Lowlife

10. Crying

11. Like A Drug







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