Фрагмент нового релиза L.A. GUNS



Группа L.A. GUNS, в состав которой входят Phil Lewis и Tracii Guns, выпустит новый концертный альбом, получивший название "Cocked & Loaded Live", девятого июля на Frontiers Music Srl. Фрагмент из этого релиза, композиция "Wheels Of Fire", доступна для прослушивания ниже.



Трек-лист:



01. Slap In The Face



02. Rip And Tear



03. Sleazy Come Easy Go



04. Never Enough



05. Malaria



06. The Ballad Of Jayne



07. Magdalaine



08. Give A Little



09. Speed



10. 17 Crash



11. Showdown (Riot On Sunset)



12. Wheels Of Fire



13. I Wanna Be Your Man



















