С правами на имя L.A. GUNS определились

Представители противоборствующих сторон по делу о правах на название L.A. GUNS опубликовали на днях следующее заявление:
«Истцы Tracii Guns и Philip Lewis и ответчики Stephen Riley, Kelly Nickels, Kurt Frolich и Scott Griffin договорились об урегулировании судебного разбирательства по поводу торговой марки, которое в настоящее время находится на рассмотрении в окружном суде США Центрального округа Калифорнии. Согласно условиям мирового соглашения, стороны договорились о прекращении рассматриваемого судебного процесса. Мистер Guns и мистер Lewis будут продолжать работать под торговой маркой L.A. GUNS, а мистер Riley и его коллеги по группе теперь будут работать под новым названием RILEY'S L.A. GUNS и новым логотипом. Обе группы намерены продолжать записывать и исполнять свою новую музыку, а также продолжать включать песни из бэк-каталога L.A. GUNS во время концертных выступлений. Записи обеих групп будут продолжать появляться вместе на Spotify и других цифровых сервисах потокового воспроизведения музыки».
По своей сути первоначальная жалоба Guns'а и Lewis'а ставила под сомнение заявление Riley о частичном владении названием и символикой L.A. GUNS и утверждала, что их использование было несанкционированным. Кроме того, Guns и Lewis утверждали —- как Guns делал это публично в прошлом — что за последние два десятилетия Riley присвоил большую часть доходов группы от издательской деятельности.
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