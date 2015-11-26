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L.A. Guns

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29 апр 2021 : 		 RILEY’S L.A.GUNS представили логотип

29 апр 2021 : 		 С правами на имя L.A. GUNS определились

23 апр 2021 : 		 Название нового альбома L.A. GUNS

14 апр 2021 : 		 L.A. GUNS выпустят два релиза

28 янв 2021 : 		 Новый сингл STEVE RILEY's L.A. GUNS

19 янв 2021 : 		 L.A. GUNS обещают альбом летом

13 янв 2021 : 		 Барабанщик L.A. GUNS сочувствует молодым группам

4 янв 2021 : 		 Барабанщик L.A. GUNS: «Концерты будут бомбой. Когда разрешат»

28 дек 2020 : 		 STEVE RILEY: «Наш L.A. GUNS звучит не так, как другой L.A.GUNS»

29 ноя 2020 : 		 STEVE RILEY хотел бы, чтобы TRACII GUNS и PHIL LEWIS перестали путать

10 ноя 2020 : 		 Новый сингл STEVE RILEY's L.A. GUNS

8 ноя 2020 : 		 Басист L.A. GUNS: «Не сказал бы, что сцена 80-х была единой»

5 ноя 2020 : 		 L.A. GUNS отыграют онлайн-концерт

30 сен 2020 : 		 Дебютный альбом STEVE RILEY's L.A. GUNS выйдет осенью

3 сен 2020 : 		 STEVE RILEY: «Меня разочаровывает, что есть две версии L.A.GUNS»

26 авг 2020 : 		 Новый сингл STEVE RILEY's L.A. GUNS

11 авг 2020 : 		 STEVE RILEY's L.A. GUNS уже думают над вторым альбомом

30 июн 2020 : 		 Новая песня STEVE RILEY's L.A. GUNS

24 май 2020 : 		 KELLY NICKELS: «STEVE RILEY никогда не уходил из L.A. GUNS»

6 май 2020 : 		 Новая песня L.A. GUNS

20 апр 2020 : 		 Новая песня STEVE RILEY's L.A. GUNS

17 апр 2020 : 		 STEVE RILEY's L.A. GUNS выпустят альбом в этом году

20 мар 2020 : 		 STEVE RILEY's L.A. GUNS выпустят сингл весной

16 янв 2020 : 		 TRACII GUNS, PHIL LEWIS против STEVE RILEY

21 дек 2019 : 		 Кавер-версия хита RAMONES от L.A. GUNS Feat. PHIL LEWIS And TRACII GUNS

13 дек 2019 : 		 Кавер-версия хита SLADE от L.A. GUNS Feat. PHIL LEWIS And TRACII GUNS
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С правами на имя L.A. GUNS определились



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Представители противоборствующих сторон по делу о правах на название L.A. GUNS опубликовали на днях следующее заявление:

«Истцы Tracii Guns и Philip Lewis и ответчики Stephen Riley, Kelly Nickels, Kurt Frolich и Scott Griffin договорились об урегулировании судебного разбирательства по поводу торговой марки, которое в настоящее время находится на рассмотрении в окружном суде США Центрального округа Калифорнии. Согласно условиям мирового соглашения, стороны договорились о прекращении рассматриваемого судебного процесса. Мистер Guns и мистер Lewis будут продолжать работать под торговой маркой L.A. GUNS, а мистер Riley и его коллеги по группе теперь будут работать под новым названием RILEY'S L.A. GUNS и новым логотипом. Обе группы намерены продолжать записывать и исполнять свою новую музыку, а также продолжать включать песни из бэк-каталога L.A. GUNS во время концертных выступлений. Записи обеих групп будут продолжать появляться вместе на Spotify и других цифровых сервисах потокового воспроизведения музыки».

По своей сути первоначальная жалоба Guns'а и Lewis'а ставила под сомнение заявление Riley о частичном владении названием и символикой L.A. GUNS и утверждала, что их использование было несанкционированным. Кроме того, Guns и Lewis утверждали —- как Guns делал это публично в прошлом — что за последние два десятилетия Riley присвоил большую часть доходов группы от издательской деятельности.

TRACII GUNS And PHIL LEWIS Reach Settlement With STEVE RILEY Over Rights To L.A. GUNS Name



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