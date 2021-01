сегодня



Новый сингл STEVE RILEY's L.A. GUNS



"You Can’t Walk Away", новая песня группы STEVE RILEY's L.A. GUNS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Renegades", выход которого состоялся 13 ноября на Golden Robot Records.



Трек-лист:



"Crawl"

"Why Ask Why"

"Well Oiled Machine"

"Lost Boys"

"You Can't Walk Away"

"Witchcraft"

"All That You Are"

"Would"

"Renegades"

"Don't Wanna Know"







