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L.A. Guns

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25 янв 2019 : 		 Новая песня L.A. GUNS

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30 сен 2018 : 		 L.A. GUNS нашли гитариста

24 авг 2018 : 		 Видео с текстом от L.A. GUNS

27 июл 2018 : 		 Новый альбом L.A. GUNS выйдет в марте

27 мар 2018 : 		 L.A. GUNS нашли гитариста

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5 фев 2018 : 		 Фрагмент нового DVD L.A. GUNS

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21 янв 2018 : 		 Концертный релиз L.A. GUNS выйдет весной

13 дек 2017 : 		 Гитарист L.A. GUNS исполняет рождественскую классику

18 окт 2017 : 		 Новое видео L.A. GUNS

4 окт 2017 : 		 Новая песня L.A. GUNS

8 сен 2017 : 		 Новая песня L.A. GUNS

11 авг 2017 : 		 Новая песня L.A. GUNS

11 авг 2017 : 		 Гитарист L.A. GUNS фанатам съёмки концертов на телефон

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5 май 2017 : 		 Обложка нового альбома L.A. GUNS
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Гитарист L.A. GUNS: «Я начал интересоваться блэком»



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Гитарист L.A. GUNS Tracii Guns недавно поговорил с Ultimate Guitar о нынешней металл-сцене — небольшие выдержки даны ниже.

Каким вы видите состояние нынешней сцены? Вам нравится кто-то из молодых, есть те, кто впечатлили?

«О да, есть отличная молодая группа — JUDAS PRIEST (смеётся)».

Ну а кроме них?

«Знаете... никто меня не зацепил. Я не хочу лгать или выгораживать кого-то... PANTERA для меня была, возможно, последней металл-группой, и до сих остается той, которую я могу назвать новой из всех, кто цепляет. Но это не означает, что я не слушаю музыку, которую раньше не слышал. Сейчас я начал открывать для себя блэк-металл. Такие группы, как SATYRICON, и всё такое... Я узнаю о них, я слушаю всю их музыку. И это для меня реально интересно. И культура, и всё окружение... я женат на датчанке, так что она принесла домой много скандинавской музыки. И для меня это интересно.

Нынешняя рок-сцена очень хороша для L.A. GUNS. Я к тому, что я смотрю на всё со следующего ракурса: не так много групп, которые делают то, что делаем мы, и мы не делаем то, что делают многие. И это вовсе не означает, что не так уж много рок-команд. Есть полно рокеров, играющих эту музыку. Но я считаю, что в роке каждый делает что-то своё, и это здорово. Ну как, к примеру, те, о ком сейчас говорят буквально все — GRETA VAN FLEET. Они по сути прямиком из гаража, этакий гаражный рок по своему духу, и они его уловили и дали слушателям. А другие... честно, даже и не назову».

L.A. GUNS Guitarist TRACII GUNS -








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КомментарииСкрыть/показать 1 )

YNWA


28 мар 2019, 12:48		Где-то прокашлялся Стивен Уилсон, прочитав последние три предложения.


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