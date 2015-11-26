сегодня



Гитарист L.A. GUNS : «Я начал интересоваться блэком»



Гитарист L.A. GUNS Tracii Guns недавно поговорил с Ultimate Guitar о нынешней металл-сцене — небольшие выдержки даны ниже.



Каким вы видите состояние нынешней сцены? Вам нравится кто-то из молодых, есть те, кто впечатлили?



«О да, есть отличная молодая группа — JUDAS PRIEST (смеётся)».



Ну а кроме них?



«Знаете... никто меня не зацепил. Я не хочу лгать или выгораживать кого-то... PANTERA для меня была, возможно, последней металл-группой, и до сих остается той, которую я могу назвать новой из всех, кто цепляет. Но это не означает, что я не слушаю музыку, которую раньше не слышал. Сейчас я начал открывать для себя блэк-металл. Такие группы, как SATYRICON, и всё такое... Я узнаю о них, я слушаю всю их музыку. И это для меня реально интересно. И культура, и всё окружение... я женат на датчанке, так что она принесла домой много скандинавской музыки. И для меня это интересно.



Нынешняя рок-сцена очень хороша для L.A. GUNS. Я к тому, что я смотрю на всё со следующего ракурса: не так много групп, которые делают то, что делаем мы, и мы не делаем то, что делают многие. И это вовсе не означает, что не так уж много рок-команд. Есть полно рокеров, играющих эту музыку. Но я считаю, что в роке каждый делает что-то своё, и это здорово. Ну как, к примеру, те, о ком сейчас говорят буквально все — GRETA VAN FLEET. Они по сути прямиком из гаража, этакий гаражный рок по своему духу, и они его уловили и дали слушателям. А другие... честно, даже и не назову».



















+0 -1



( 1 )





просмотров: 387

