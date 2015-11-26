14 ноя 2021



Барабанщик L.A. GUNS о причинах ухода из коллектива



SCOT COOGAN в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, правда ли отсутствие на записи нового альбома L.A. GUNS стало причиной для ухода из команды:



«Нет. Вовсе нет. Я полагаю, что это они придумали, возможно, при помощи менеджмента. Я ни разу не сказал Phil'у Lewis'у, что расстроен из-за того, что не играю на альбоме. Мы с Tracii [Guns'ом, гитаристом L.A. GUNS] поговорили об этом, и я сказал: "Я могу. Я могу найти студию. И вот сколько я возьму за запись треков". И они решили не делать этого. Потому что я не член группы — я наёмный музыкант, так что если я буду записываться, я буду требовать за это свою долю. И они не захотели мне платить. Они просто решили, что всё сделает Adam. Я мог бы найти студию и всё сделать, вы же в курсе, сколько всего я записал. Но я нисколько не расстроен, что не играл на пластинке L.A. GUNS, — я никогда такого не говорил. Так что всё озвученное — их придумка.



Я не стал отвечать на предыдущие комментарии Phil'а, потому что я придерживаюсь своей позиции и не хочу создавать никаких проблем. Я играл с Tracii много лет в разных группах, но я никогда не говорил этого. А потом я снялся в двух клипах [в поддержку "Checkered Past"]. Если бы я был расстроен тем, что не играл на альбоме, зачем бы я снимался в клипах? Это не имеет никакого смысла.



Так что нет, об этом вообще никогда не говорилось. Но они решили это придумать

и озвучить. И тогда я подумал: "Ну и ладно. Могли же бы придумать что-нибудь и похуже". [Смеётся]. А Phil всё-таки сказал несколько хороших вещей; он сказал: "Мы получили серьёзный удар"».



Что касается истинной причины его ухода из L.A. GUNS, Coogan рассказал следующее:



«Честно говоря, я принял это решение потому, что решил двигаться дальше. Мне нравится играть с Tiffany и Stephen'ом Pearcy. А с L.A. GUNS возникла путаница из-за выступлений. Сначала мне сказали, что мы не будем гастролировать до Нового года. И поэтому у меня были запланированы концерты. Затем они говорят: "О, ты должен участвовать в том и этом концертах". А я отвечаю: "Но я не могу". Вот как-то так. И потом то, как всё это было сделано, — я не буду называть никаких имен или чего-то ещё, но то, как это было устроено... У меня просто появился неприятный привкус во рту. И я решил сказать им: "Знаете что, ребята? Я уйду и буду заниматься тем, чем занимаюсь сейчас", а это группа Tiffany и Stephen Pearcy. И я очень счастлив — я очень бодр и счастлив, выступая сейчас с двумя командами. И я не хотел возвращаться, чтобы разруливать все сложности с L.A. GUNS. Поэтому я просто решил уйти.



Я сказал им, что ухожу, заблаговременно, чтобы они смогли найти кого-то [другого]; это было примерно за полтора или почти два месяца до того момента, когда они это всё озвучили. Я подумал, что скоро выйдет новый альбом, я ощущаю себя так, как я уже сказал выше, так что просто решил уйти. И это было трудное решение, потому что я люблю Tracii и люблю Ace'a [Von'a Johnson'a, гитаристa L.A. GUNS]. Я только что переписывался с Асе'ом Von'ом Johnson'ом. Я общаюсь с Johnny Martin'ом [басистом L.A. GUNS]. Мы все как одна семья. Так что это было трудное решение, мужик, — это было реально тяжело. Я метался туда-сюда. Но с учётом того, как всё было поставлено, я просто решил сделать это до выхода новой пластинки. И теперь я в клипах, но на тот момент дерьмо на вентилятор ещё не набросили [Смеётся]».







</div>





+0 -0



просмотров: 318

