Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом AMORPHIS выйдет зимой 68
*Новая песня SLIPKNOT 39
*DISTURBED хотят писать 34
*MACHINE HEAD & AMON AMARTH едут в совместный тур. THE HA... 19
*Обложка альбома и новая песня SCORPIONS 17
[= ||| все новости группы



*

L.A. Guns

*



14 ноя 2021 : 		 Барабанщик L.A. GUNS о причинах ухода из коллектива

26 окт 2021 : 		 Вокалист L.A. GUNS: «Сцена стала тяготеть к причёскам больше, чем думать о музыке»

25 окт 2021 : 		 Вокалист L.A GUNS — об уходе барабанщика

22 окт 2021 : 		 Новое видео L.A. GUNS

17 сен 2021 : 		 Новое видео L.A. GUNS

17 авг 2021 : 		 Новая песня L.A. GUNS

11 июл 2021 : 		 Фрагмент нового релиза L.A. GUNS

6 июл 2021 : 		 Видео с выступления RILEY'S L.A. GUNS

11 июн 2021 : 		 Фрагмент нового релиза L.A. GUNS

5 июн 2021 : 		 Гитарист L.A. GUNS: «Не хотел, чтобы Steve Riley побирался на улицах»

15 май 2021 : 		 TRACII GUNS — о процессе по праву владения именем L.A. GUNS

14 май 2021 : 		 TRACII GUNS: «Я не хотел останавливаться, но у этого засранца просто нет денег!»

30 апр 2021 : 		 Концертный альбом L.A. GUNS выйдет летом

29 апр 2021 : 		 RILEY’S L.A.GUNS представили логотип

29 апр 2021 : 		 С правами на имя L.A. GUNS определились

23 апр 2021 : 		 Название нового альбома L.A. GUNS

14 апр 2021 : 		 L.A. GUNS выпустят два релиза

28 янв 2021 : 		 Новый сингл STEVE RILEY's L.A. GUNS

19 янв 2021 : 		 L.A. GUNS обещают альбом летом

13 янв 2021 : 		 Барабанщик L.A. GUNS сочувствует молодым группам

4 янв 2021 : 		 Барабанщик L.A. GUNS: «Концерты будут бомбой. Когда разрешат»

28 дек 2020 : 		 STEVE RILEY: «Наш L.A. GUNS звучит не так, как другой L.A.GUNS»

29 ноя 2020 : 		 STEVE RILEY хотел бы, чтобы TRACII GUNS и PHIL LEWIS перестали путать

10 ноя 2020 : 		 Новый сингл STEVE RILEY's L.A. GUNS

8 ноя 2020 : 		 Басист L.A. GUNS: «Не сказал бы, что сцена 80-х была единой»

5 ноя 2020 : 		 L.A. GUNS отыграют онлайн-концерт
Показать далее
| - |

|||| 14 ноя 2021

Барабанщик L.A. GUNS о причинах ухода из коллектива



*
zoom
*
* *
SCOT COOGAN в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, правда ли отсутствие на записи нового альбома L.A. GUNS стало причиной для ухода из команды:

«Нет. Вовсе нет. Я полагаю, что это они придумали, возможно, при помощи менеджмента. Я ни разу не сказал Phil'у Lewis'у, что расстроен из-за того, что не играю на альбоме. Мы с Tracii [Guns'ом, гитаристом L.A. GUNS] поговорили об этом, и я сказал: "Я могу. Я могу найти студию. И вот сколько я возьму за запись треков". И они решили не делать этого. Потому что я не член группы — я наёмный музыкант, так что если я буду записываться, я буду требовать за это свою долю. И они не захотели мне платить. Они просто решили, что всё сделает Adam. Я мог бы найти студию и всё сделать, вы же в курсе, сколько всего я записал. Но я нисколько не расстроен, что не играл на пластинке L.A. GUNS, — я никогда такого не говорил. Так что всё озвученное — их придумка.

Я не стал отвечать на предыдущие комментарии Phil'а, потому что я придерживаюсь своей позиции и не хочу создавать никаких проблем. Я играл с Tracii много лет в разных группах, но я никогда не говорил этого. А потом я снялся в двух клипах [в поддержку "Checkered Past"]. Если бы я был расстроен тем, что не играл на альбоме, зачем бы я снимался в клипах? Это не имеет никакого смысла.

Так что нет, об этом вообще никогда не говорилось. Но они решили это придумать
и озвучить. И тогда я подумал: "Ну и ладно. Могли же бы придумать что-нибудь и похуже". [Смеётся]. А Phil всё-таки сказал несколько хороших вещей; он сказал: "Мы получили серьёзный удар"».

Что касается истинной причины его ухода из L.A. GUNS, Coogan рассказал следующее:

«Честно говоря, я принял это решение потому, что решил двигаться дальше. Мне нравится играть с Tiffany и Stephen'ом Pearcy. А с L.A. GUNS возникла путаница из-за выступлений. Сначала мне сказали, что мы не будем гастролировать до Нового года. И поэтому у меня были запланированы концерты. Затем они говорят: "О, ты должен участвовать в том и этом концертах". А я отвечаю: "Но я не могу". Вот как-то так. И потом то, как всё это было сделано, — я не буду называть никаких имен или чего-то ещё, но то, как это было устроено... У меня просто появился неприятный привкус во рту. И я решил сказать им: "Знаете что, ребята? Я уйду и буду заниматься тем, чем занимаюсь сейчас", а это группа Tiffany и Stephen Pearcy. И я очень счастлив — я очень бодр и счастлив, выступая сейчас с двумя командами. И я не хотел возвращаться, чтобы разруливать все сложности с L.A. GUNS. Поэтому я просто решил уйти.

Я сказал им, что ухожу, заблаговременно, чтобы они смогли найти кого-то [другого]; это было примерно за полтора или почти два месяца до того момента, когда они это всё озвучили. Я подумал, что скоро выйдет новый альбом, я ощущаю себя так, как я уже сказал выше, так что просто решил уйти. И это было трудное решение, потому что я люблю Tracii и люблю Ace'a [Von'a Johnson'a, гитаристa L.A. GUNS]. Я только что переписывался с Асе'ом Von'ом Johnson'ом. Я общаюсь с Johnny Martin'ом [басистом L.A. GUNS]. Мы все как одна семья. Так что это было трудное решение, мужик, — это было реально тяжело. Я метался туда-сюда. Но с учётом того, как всё было поставлено, я просто решил сделать это до выхода новой пластинки. И теперь я в клипах, но на тот момент дерьмо на вентилятор ещё не набросили [Смеётся]».

SCOT COOGAN Accuses PHIL LEWIS Of





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 318

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом