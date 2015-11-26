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Новый сингл STEVE RILEY's L.A. GUNS



"Renegades", новая песня группы STEVE RILEY's L.A. GUNS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Renegades, выход которого запланирован на этот год на Golden Robot Records.































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