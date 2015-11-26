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Новая песня L.A. GUNS



"Stay Away", новая песня группы L.A. GUNS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Devil You Know", выход которого запланирован на 29 марта на Frontiers Music Srl:



01. Rage



02. Stay Away



03. Loaded Bomb



04. The Devil You Know



05. Needle To The Bone



06. Going High



07. Gone Honey



08. Don't Need To Win



09. Down That Hole



10. Another Season In Hell



11. Boom (bonus track; CD and digital only)



















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