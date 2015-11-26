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L.A. Guns

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Гитарист L.A. GUNS — о том, как тусил с пьяным James'ом



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Tracii Guns в рамках недавнего интервью коснулся темы отношений с музыкантами METALLICA:

«Когда мы выпускали наш первый альбом в полицейской академии здесь, в Лос-Анджелесе, пришли все, кроме разве что Jason'a [Newsted'a, бас], кажется. Они все были там. И они всегда были очень классными парнями. И каждый раз, когда я вижу кого-нибудь из них, это всегда из серии: "Эй, чувак. Как жизнь?" Очень дружелюбные, простые парни. Мне очень нравятся ребята из METALLICA».

Guns также вспомнил, как три десятилетия назад он провёл вечер в баре в Нью-Йорке с сильно захмелевшим James'ом Hetfield'ом:

«Позвольте мне рассказать вам одну забавную историю. Я в Нью-Йорке, готовлюсь к работе с прессой по альбому "Cocked & Loaded" [альбом L.A. GUNS 1989 года], и у меня была предпродажная копия "Black Album" [METALLICA]. И я захожу в бар "Scrap". В тот вечер в баре был только James Hetfield. И я подхожу к нему. Он был навеселе, а я нет. Он такой: "Tracii Guns". Я спросил его: "Работаешь с прессой?" — "Да, почему тебя это волнует?" — "Вот почему я здесь. Это единственная причина, по которой мы здесь в этом баре одни, потому что ничего не происходит". Он такой: "Да, наверное". Я говорю: "У меня есть твой новый альбом, и я его много слушал. Мне очень нравится". Он: "Ты всегда притворяешься, что тебе нравится METALLICA. Тебе не нравится METALLICA. Да, я не верю, чувак. Я не знаю, любишь ли ты... Ты, типа, модный". Я никогда не забуду, как он назвал меня "модным". Я модный? "Ты играешь с такими парнями, как Michael Schenker". Я такой: "James, это же я, чувак". А он был очень, очень пьян. В общем, я завязал с ним разговор, и это было единственное, что я сделал в тот вечер, — убедил его, что мне нравится его группа. И я до сих пор думаю, что он мне не поверил. Но когда я увидел его в следующий раз, я спросил: "Ты помнишь, мы вместе были в "Scrap Bar"?" Он: "Нет". Я: "Точно нет?" Он: "Нет". Я говорю: "Мы говорили про прессу". Он: "Нет". Он просто полностью отрицает существование того вечера».

Когда его попросили выбрать песню METALLICA, чтобы она прозвучала на "Wired In The Empire" после интервью, Tracii сказал:

«О чёрт. "For Whom The Bell Tolls" — это всегда то, что нужно, но давайте просто поставим "Whiplash". Круче просто не бывает. В этой песне что-то есть. Она такая по-молодецки задорная. Невероятно... В ней есть что-то такое... Вот что мне нравится в ранних L.A. GUNS и даже в некоторых новых вещах, так это включение... Когда металл набирает определённый темп, и это не обязательно скорость, то, как всё исполняется, его принимают за некий панковский элемент. И я считаю, что у MAIDEN на ранних альбомах было что-то подобное. И я всегда любил эту песню больше, чем другие песни METALLICA, "Whiplash"!»

TRACII GUNS Recalls Hanging Out With





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

olly71


29 ноя 2021, 11:18		Это очень печально что главное событие в твоей жизни это то что ты общался с пьяным Хетфилдом но он этого даже не помнит ....


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