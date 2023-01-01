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PHIL LEWIS — о разборках в отношении имени L.A. GUNS



PHIL LEWIS в рамках программы "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос, доволен ли он тем, как решился вопрос с названием L.A. GUNS:



«Думаю, да. Просто для ясности: они преследовали нас. Не было никаких вопросов, никаких сомнений. Я зафиксировал, что они говорят: "У нас столько же прав на это название, сколько и у них", говоря о нас, что является совершенной чушью. И мы никак не могли остановить то, что делали, и решить эту проблему, чего бы это ни стоило, что бы нам ни пришлось сделать. Потому что это стало бы концом, это убило бы нас. Поэтому мы должны были что-то придумать. И мы придумали. Мы придумали решение. Я полагаю, что это справедливо.



L.A. GUNS — это детище Tracii, это было его детище примерно с 1985 года. И кучка парней с востока, собравшихся вместе с обидой, это... Вы делаете это не по той причине. Это не L.A. GUNS».







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