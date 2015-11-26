Барабанщик L.A. GUNS: «Концерты будут бомбой. Когда разрешат»
Барабанщик L.A. GUNS Steve Riley в недавнем интервью ответил на вопрос о том, каким он видит концерты после пандемии:
«Когда всё стартует в 2021 году, когда всё будет полностью открыто и все вернутся к нормальной жизни, я думаю, это будет просто бомба. Я думаю, так будет, потому что все жаждали этого и ждали живых выступлений, и я считаю, что это будет просто великолепное времяпрепровождение, когда всё снова начнёт открываться. Мы также должны побеспокоиться о том, как они будут проходить. Это будут концерты с социальной дистанцией? То есть это всего лишь 25–35-процентный вариант? Мы действительно не знаем, как придётся играть. Но сейчас мы согласимся на всё что угодно. Пока обороты не будут набраны, мы готовы на плохие условия и немного потерпеть.
Мы могли бы выпустить ещё пару синглов перед выходом в марте. А в марте мы можем поинтересоваться, случится ли это вообще. Всё и правда может быть перенесено на май или даже на лето, с учётом того, как идут дела с вакциной, насколько всё это медленно, и насколько они смогут донести её до общественности, и все ли будут чувствовать себя комфортно, чтобы вновь куда-то ходить. Итак, есть пара вещей, которые нужно проверить, прежде чем всё пойдёт по плану. И мы только что скрестили пальцы. Мы надеемся, что всё пройдёт гладко!».
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