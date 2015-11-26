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L.A. Guns

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4 янв 2021 : 		 Барабанщик L.A. GUNS: «Концерты будут бомбой. Когда разрешат»

28 дек 2020 : 		 STEVE RILEY: «Наш L.A. GUNS звучит не так, как другой L.A.GUNS»

29 ноя 2020 : 		 STEVE RILEY хотел бы, чтобы TRACII GUNS и PHIL LEWIS перестали путать

10 ноя 2020 : 		 Новый сингл STEVE RILEY's L.A. GUNS

8 ноя 2020 : 		 Басист L.A. GUNS: «Не сказал бы, что сцена 80-х была единой»

5 ноя 2020 : 		 L.A. GUNS отыграют онлайн-концерт

30 сен 2020 : 		 Дебютный альбом STEVE RILEY's L.A. GUNS выйдет осенью

3 сен 2020 : 		 STEVE RILEY: «Меня разочаровывает, что есть две версии L.A.GUNS»

26 авг 2020 : 		 Новый сингл STEVE RILEY's L.A. GUNS

11 авг 2020 : 		 STEVE RILEY's L.A. GUNS уже думают над вторым альбомом

30 июн 2020 : 		 Новая песня STEVE RILEY's L.A. GUNS

24 май 2020 : 		 KELLY NICKELS: «STEVE RILEY никогда не уходил из L.A. GUNS»

6 май 2020 : 		 Новая песня L.A. GUNS

20 апр 2020 : 		 Новая песня STEVE RILEY's L.A. GUNS

17 апр 2020 : 		 STEVE RILEY's L.A. GUNS выпустят альбом в этом году

20 мар 2020 : 		 STEVE RILEY's L.A. GUNS выпустят сингл весной

16 янв 2020 : 		 TRACII GUNS, PHIL LEWIS против STEVE RILEY

21 дек 2019 : 		 Кавер-версия хита RAMONES от L.A. GUNS Feat. PHIL LEWIS And TRACII GUNS

13 дек 2019 : 		 Кавер-версия хита SLADE от L.A. GUNS Feat. PHIL LEWIS And TRACII GUNS

10 ноя 2019 : 		 L.A. GUNS на GOLDEN ROBOT RECORDS

9 апр 2019 : 		 Вокалист L.A. GUNS критикует Simmons'a за его слова о смерти рока

29 мар 2019 : 		 Фронтмен L.A. GUNS защищает GRETA VAN FLEET: «Это хорошая группа»

29 мар 2019 : 		 Новое видео L.A. GUNS

28 мар 2019 : 		 Гитарист L.A. GUNS: «Я начал интересоваться блэком»

27 мар 2019 : 		 L.A. GUNS о смене барабанщика

25 мар 2019 : 		 L.A. GUNS расстались с барабанщиком и нашли ему замену
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Барабанщик L.A. GUNS: «Концерты будут бомбой. Когда разрешат»



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Барабанщик L.A. GUNS Steve Riley в недавнем интервью ответил на вопрос о том, каким он видит концерты после пандемии:

«Когда всё стартует в 2021 году, когда всё будет полностью открыто и все вернутся к нормальной жизни, я думаю, это будет просто бомба. Я думаю, так будет, потому что все жаждали этого и ждали живых выступлений, и я считаю, что это будет просто великолепное времяпрепровождение, когда всё снова начнёт открываться. Мы также должны побеспокоиться о том, как они будут проходить. Это будут концерты с социальной дистанцией? То есть это всего лишь 25–35-процентный вариант? Мы действительно не знаем, как придётся играть. Но сейчас мы согласимся на всё что угодно. Пока обороты не будут набраны, мы готовы на плохие условия и немного потерпеть.

Мы могли бы выпустить ещё пару синглов перед выходом в марте. А в марте мы можем поинтересоваться, случится ли это вообще. Всё и правда может быть перенесено на май или даже на лето, с учётом того, как идут дела с вакциной, насколько всё это медленно, и насколько они смогут донести её до общественности, и все ли будут чувствовать себя комфортно, чтобы вновь куда-то ходить. Итак, есть пара вещей, которые нужно проверить, прежде чем всё пойдёт по плану. И мы только что скрестили пальцы. Мы надеемся, что всё пройдёт гладко!».

L.A. GUNS Drummer STEVE RILEY On Post-Pandemic Concerts:





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