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L.A. Guns

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29 ноя 2020 : 		 STEVE RILEY хотел бы, чтобы TRACII GUNS и PHIL LEWIS перестали путать

10 ноя 2020 : 		 Новый сингл STEVE RILEY's L.A. GUNS

8 ноя 2020 : 		 Басист L.A. GUNS: «Не сказал бы, что сцена 80-х была единой»

5 ноя 2020 : 		 L.A. GUNS отыграют онлайн-концерт

30 сен 2020 : 		 Дебютный альбом STEVE RILEY's L.A. GUNS выйдет осенью

3 сен 2020 : 		 STEVE RILEY: «Меня разочаровывает, что есть две версии L.A.GUNS»

26 авг 2020 : 		 Новый сингл STEVE RILEY's L.A. GUNS

11 авг 2020 : 		 STEVE RILEY's L.A. GUNS уже думают над вторым альбомом

30 июн 2020 : 		 Новая песня STEVE RILEY's L.A. GUNS

24 май 2020 : 		 KELLY NICKELS: «STEVE RILEY никогда не уходил из L.A. GUNS»

6 май 2020 : 		 Новая песня L.A. GUNS

20 апр 2020 : 		 Новая песня STEVE RILEY's L.A. GUNS

17 апр 2020 : 		 STEVE RILEY's L.A. GUNS выпустят альбом в этом году

20 мар 2020 : 		 STEVE RILEY's L.A. GUNS выпустят сингл весной

16 янв 2020 : 		 TRACII GUNS, PHIL LEWIS против STEVE RILEY

21 дек 2019 : 		 Кавер-версия хита RAMONES от L.A. GUNS Feat. PHIL LEWIS And TRACII GUNS

13 дек 2019 : 		 Кавер-версия хита SLADE от L.A. GUNS Feat. PHIL LEWIS And TRACII GUNS

10 ноя 2019 : 		 L.A. GUNS на GOLDEN ROBOT RECORDS

9 апр 2019 : 		 Вокалист L.A. GUNS критикует Simmons'a за его слова о смерти рока

29 мар 2019 : 		 Фронтмен L.A. GUNS защищает GRETA VAN FLEET: «Это хорошая группа»

29 мар 2019 : 		 Новое видео L.A. GUNS

28 мар 2019 : 		 Гитарист L.A. GUNS: «Я начал интересоваться блэком»

27 мар 2019 : 		 L.A. GUNS о смене барабанщика

25 мар 2019 : 		 L.A. GUNS расстались с барабанщиком и нашли ему замену

5 мар 2019 : 		 Новое видео L.A. GUNS

3 мар 2019 : 		 Новая песня L.A. GUNS
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STEVE RILEY хотел бы, чтобы TRACII GUNS и PHIL LEWIS перестали путать



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В рамках недавнего интервью барабанщик STEVE RILEY ответил на вопрос, беспокоит ли его с деловой точки зрения тот факт, что существуют две версии L.A.GUNS:

«Меня это немного беспокоит, потому что классический состав — это самый известный, и классический — это тот, который был на альбомах, которые продавались больше всего, и у нас были хиты с этих альбомов.

Я думаю, если бы я был один, я бы больше беспокоился. Но с учётом того, что со мной Kelly, я на самом деле не так уж и беспокоюсь на этот счёт.

Дело в том, что на самом деле существует очень много групп, которые не смогли остаться вместе, и они расстались или у них появились новые вокалисты, — будь то SKID ROW, QUEENSRŸCHE или GREAT WHITE; есть много групп, которые должны были двигаться дальше.

Если бы мы не были авторами песен на тех оригинальных альбомах, я мог бы быть немного более обеспокоен тем, что я просто выхожу в качестве барабанщика, который играл на тех альбомах, или Kelly — басист, который играл на тех альбомах. Теперь мы вместе написали все эти песни — каждую из них. И это дает нам немного больше сил.

История была такой: была классическая пятёрка с Mick'ом [Cripps, гитара], Kelly, Steve'ом, Phil'ом и Tracii. Ну а как всё пошло дальше, нам беспокоиться не стоит, и пусть фанаты намекнут нам, нравится им это или нет».

STEVE RILEY Wishes TRACII GUNS And PHIL LEWIS Would Stop Mudslinging:





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