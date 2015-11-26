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STEVE RILEY хотел бы, чтобы TRACII GUNS и PHIL LEWIS перестали путать



В рамках недавнего интервью барабанщик STEVE RILEY ответил на вопрос, беспокоит ли его с деловой точки зрения тот факт, что существуют две версии L.A.GUNS:



«Меня это немного беспокоит, потому что классический состав — это самый известный, и классический — это тот, который был на альбомах, которые продавались больше всего, и у нас были хиты с этих альбомов.



Я думаю, если бы я был один, я бы больше беспокоился. Но с учётом того, что со мной Kelly, я на самом деле не так уж и беспокоюсь на этот счёт.



Дело в том, что на самом деле существует очень много групп, которые не смогли остаться вместе, и они расстались или у них появились новые вокалисты, — будь то SKID ROW, QUEENSRŸCHE или GREAT WHITE; есть много групп, которые должны были двигаться дальше.



Если бы мы не были авторами песен на тех оригинальных альбомах, я мог бы быть немного более обеспокоен тем, что я просто выхожу в качестве барабанщика, который играл на тех альбомах, или Kelly — басист, который играл на тех альбомах. Теперь мы вместе написали все эти песни — каждую из них. И это дает нам немного больше сил.



История была такой: была классическая пятёрка с Mick'ом [Cripps, гитара], Kelly, Steve'ом, Phil'ом и Tracii. Ну а как всё пошло дальше, нам беспокоиться не стоит, и пусть фанаты намекнут нам, нравится им это или нет».













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