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Умер барабанщик L.A. GUNS



Бывший ударник L.A. GUNS и W.A.S.P. Стив Райли скончался в возрасте 67 лет 24 октября. Эту информацию подтвердил его сын Cole.



«Мы с прискорбием сообщаем, что Стив Райли скончался в возрасте 67 лет. В течение нескольких недель Стив боролся с тяжелой формой пневмонии и во вторник, 24 октября, скончался от этой болезни. Его жена Мэри Луиза и сын Коул были рядом с ним в последние минуты его жизни.



Стив на протяжении последних пяти десятилетий создавал богатое музыкальное наследие, совершил бесчисленное количество гастролей по всему миру, продал миллионы пластинок, выступал на одной сцене с потрясающими музыкантами и дарил радость поклонникам по всему миру. Его стиль был неповторим, на него повлияли такие великие музыканты, как Бадди Рич, Джинджер Бейкер и Джон Бонэм, а его страсть к своему делу была очевидна до самого конца. Но самым большим наследием Стива стала его роль любящего мужа и заботливого отца. Дома он был не просто рокером — он был фанатом бостонского спорта, любителем Второй мировой войны и заядлым читателем. Как бы ни любил он быть в разъездах, ничто не приносило ему большей радости, чем возвращение домой к своей семье».

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