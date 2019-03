сегодня



Новое видео L.A. GUNS



"The Devil You Know", новое видео группы L.A. GUNS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Devil You Know", выходящего 29 марта на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



01. Rage

02. Stay Away

03. Loaded Bomb

04. The Devil You Know

05. Needle To The Bone

06. Going High

07. Gone Honey

08. Don't Need To Win

09. Down That Hole

10. Another Season In Hell

11. Boom (bonus track; CD and digital only)



















