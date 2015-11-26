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L.A. Guns

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27 мар 2019 : 		 L.A. GUNS о смене барабанщика

25 мар 2019 : 		 L.A. GUNS расстались с барабанщиком и нашли ему замену

5 мар 2019 : 		 Новое видео L.A. GUNS

3 мар 2019 : 		 Новая песня L.A. GUNS

25 янв 2019 : 		 Новая песня L.A. GUNS

27 дек 2018 : 		 L.A. GUNS исполнили новую песню

25 дек 2018 : 		 L.A. GUNS завершили запись альбома

30 сен 2018 : 		 L.A. GUNS нашли гитариста

24 авг 2018 : 		 Видео с текстом от L.A. GUNS

27 июл 2018 : 		 Новый альбом L.A. GUNS выйдет в марте

27 мар 2018 : 		 L.A. GUNS нашли гитариста

17 мар 2018 : 		 Фрагмент нового DVD L.A. GUNS

8 мар 2018 : 		 Из L.A. GUNS ушел гитарист

15 фев 2018 : 		 Лидер L.A. GUNS: «Я бы многое дал за концерт LED ZEPPELIN даже с голограммой Бонэма»

5 фев 2018 : 		 Фрагмент нового DVD L.A. GUNS

30 янв 2018 : 		 Трейлер концертного релиза L.A. GUNS

21 янв 2018 : 		 Концертный релиз L.A. GUNS выйдет весной

13 дек 2017 : 		 Гитарист L.A. GUNS исполняет рождественскую классику

18 окт 2017 : 		 Новое видео L.A. GUNS

4 окт 2017 : 		 Новая песня L.A. GUNS

8 сен 2017 : 		 Новая песня L.A. GUNS

11 авг 2017 : 		 Новая песня L.A. GUNS

11 авг 2017 : 		 Гитарист L.A. GUNS фанатам съёмки концертов на телефон

13 июл 2017 : 		 Новое видео L.A. GUNS

5 май 2017 : 		 Обложка нового альбома L.A. GUNS

10 апр 2017 : 		 L.A. GUNS исполнили новую песню
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L.A. GUNS о смене барабанщика



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L.A. GUNS выпустили официальное заявление, касающееся перемен в составе группы:

«Итак, после того, как пыль улеглась, мы хотим воспользоваться возможностью и прояснить ситуацию, тем более что в социальных сетях поднялось много шума и появилось множество слухов.

Наш брат Shane Thomas Fitzgibbon покинул состав L.A. GUNS, чтобы продолжить карьеру благодаря замечательной возможности, которая открылась перед ним. Мы полностью поддерживаем его решение открыть новую главу в своей жизни и невероятно за него рады.

Shane, ты всегда будешь частью семьи L.A. GUNS, и ничто это не изменит.

Мы также хотим воспользоваться возможностью и поприветствовать в составе Scot'a Coogan'a. Он невероятный барабанщик и вокалист и уже работал с Tracii [Guns, L.A. GUNS] в BRIDES OF DESTRUCTION, а также у Ace'a Frehley и Lita Ford, а также многих других командах. Мы очень рады и польщены, что нам выпал такой шанс!»

Shane: «Прошу прощения за мой до смешного резкий уход. Я работал с кое-какими людьми неполный рабочий день в межсезонье, которым я действительно понравился, и они сделали мне предложение, в корне меняющее мою жизнь, и если бы я его не принял, я бы, скорее всего, сожалел бы об этом до конца своей жизни.

Группе: мы охренеть как рулим, потому что вы все рулите индивидуально, и я уверен, что убойность, несомненно, будет продолжаться бесконечно и никуда не пропадёт. Я так горжусь тем, что был частью этой команды и сделал с ней два нехреново охрененных альбома. Это было самое трудное решение, которое я когда-либо принимал. И я рад, что Scot теперь с вами, потому что он заслуживает вас, ребята, и я надеюсь, что вы продолжите сокрушать до бесконечности и даже больше. Вы мои братья навек, и я не хочу, чтобы что-то изменилось».



L.A. GUNS Releases Official Statement Regarding Latest Drummer Switch



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