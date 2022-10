сегодня



Трек-лист нового альбома L.A. GUNS



L.A. GUNS опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Black Diamonds".



Трек-лист:



"You Betray"

"Wrong About You"

"Diamonds"

"Babylon"

"Shame"

"Shattered Glass"

"Gonna Lose"

"Got It Wrong"

"Lowlife"

"Crying"

"Like A Drug"







+0 -0



просмотров: 211