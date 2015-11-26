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L.A. Guns

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30 июн 2020 : 		 Новая песня STEVE RILEY's L.A. GUNS

24 май 2020 : 		 KELLY NICKELS: «STEVE RILEY никогда не уходил из L.A. GUNS»

6 май 2020 : 		 Новая песня L.A. GUNS

20 апр 2020 : 		 Новая песня STEVE RILEY's L.A. GUNS

17 апр 2020 : 		 STEVE RILEY's L.A. GUNS выпустят альбом в этом году

20 мар 2020 : 		 STEVE RILEY's L.A. GUNS выпустят сингл весной

16 янв 2020 : 		 TRACII GUNS, PHIL LEWIS против STEVE RILEY

21 дек 2019 : 		 Кавер-версия хита RAMONES от L.A. GUNS Feat. PHIL LEWIS And TRACII GUNS

13 дек 2019 : 		 Кавер-версия хита SLADE от L.A. GUNS Feat. PHIL LEWIS And TRACII GUNS

10 ноя 2019 : 		 L.A. GUNS на GOLDEN ROBOT RECORDS

9 апр 2019 : 		 Вокалист L.A. GUNS критикует Simmons'a за его слова о смерти рока

29 мар 2019 : 		 Фронтмен L.A. GUNS защищает GRETA VAN FLEET: «Это хорошая группа»

29 мар 2019 : 		 Новое видео L.A. GUNS

28 мар 2019 : 		 Гитарист L.A. GUNS: «Я начал интересоваться блэком»

27 мар 2019 : 		 L.A. GUNS о смене барабанщика

25 мар 2019 : 		 L.A. GUNS расстались с барабанщиком и нашли ему замену

5 мар 2019 : 		 Новое видео L.A. GUNS

3 мар 2019 : 		 Новая песня L.A. GUNS

25 янв 2019 : 		 Новая песня L.A. GUNS

27 дек 2018 : 		 L.A. GUNS исполнили новую песню

25 дек 2018 : 		 L.A. GUNS завершили запись альбома

30 сен 2018 : 		 L.A. GUNS нашли гитариста

24 авг 2018 : 		 Видео с текстом от L.A. GUNS

27 июл 2018 : 		 Новый альбом L.A. GUNS выйдет в марте

27 мар 2018 : 		 L.A. GUNS нашли гитариста

17 мар 2018 : 		 Фрагмент нового DVD L.A. GUNS
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Новая песня STEVE RILEY's L.A. GUNS



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STEVE RILEY's L.A. GUNS представил новый сингл из альбома "Renegades", композицию "Well Oiled Machine" — она доступна для прослушивания ниже.

STEVE RILEY's Version Of L.A. GUNS Releases 'Well Oiled Machine' Single








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