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L.A. Guns

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28 дек 2020 : 		 STEVE RILEY: «Наш L.A. GUNS звучит не так, как другой L.A.GUNS»

29 ноя 2020 : 		 STEVE RILEY хотел бы, чтобы TRACII GUNS и PHIL LEWIS перестали путать

10 ноя 2020 : 		 Новый сингл STEVE RILEY's L.A. GUNS

8 ноя 2020 : 		 Басист L.A. GUNS: «Не сказал бы, что сцена 80-х была единой»

5 ноя 2020 : 		 L.A. GUNS отыграют онлайн-концерт

30 сен 2020 : 		 Дебютный альбом STEVE RILEY's L.A. GUNS выйдет осенью

3 сен 2020 : 		 STEVE RILEY: «Меня разочаровывает, что есть две версии L.A.GUNS»

26 авг 2020 : 		 Новый сингл STEVE RILEY's L.A. GUNS

11 авг 2020 : 		 STEVE RILEY's L.A. GUNS уже думают над вторым альбомом

30 июн 2020 : 		 Новая песня STEVE RILEY's L.A. GUNS

24 май 2020 : 		 KELLY NICKELS: «STEVE RILEY никогда не уходил из L.A. GUNS»

6 май 2020 : 		 Новая песня L.A. GUNS

20 апр 2020 : 		 Новая песня STEVE RILEY's L.A. GUNS

17 апр 2020 : 		 STEVE RILEY's L.A. GUNS выпустят альбом в этом году

20 мар 2020 : 		 STEVE RILEY's L.A. GUNS выпустят сингл весной

16 янв 2020 : 		 TRACII GUNS, PHIL LEWIS против STEVE RILEY

21 дек 2019 : 		 Кавер-версия хита RAMONES от L.A. GUNS Feat. PHIL LEWIS And TRACII GUNS

13 дек 2019 : 		 Кавер-версия хита SLADE от L.A. GUNS Feat. PHIL LEWIS And TRACII GUNS

10 ноя 2019 : 		 L.A. GUNS на GOLDEN ROBOT RECORDS

9 апр 2019 : 		 Вокалист L.A. GUNS критикует Simmons'a за его слова о смерти рока

29 мар 2019 : 		 Фронтмен L.A. GUNS защищает GRETA VAN FLEET: «Это хорошая группа»

29 мар 2019 : 		 Новое видео L.A. GUNS

28 мар 2019 : 		 Гитарист L.A. GUNS: «Я начал интересоваться блэком»

27 мар 2019 : 		 L.A. GUNS о смене барабанщика

25 мар 2019 : 		 L.A. GUNS расстались с барабанщиком и нашли ему замену

5 мар 2019 : 		 Новое видео L.A. GUNS
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STEVE RILEY: «Наш L.A. GUNS звучит не так, как другой L.A.GUNS»



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Steve Riley's L.A. GUNS недавно выпустил первый альбом, получивший название "Renegades", на лейбле Golden Robot Records. На вопрос о том, есть ли у него какая-либо стратегия относительно того, как будут отличаться две группы с одинаковым названием, он ответил:

«По-моему, мы звучим по-другому, даже несмотря на то, что мы собираемся сыграть кое-что из старого материала, что мы с Kelly написали вместе. Все наверняка в курсе, что именно Kelly написал "The Ballad Of Jayne", наш самый главный хит. Но мы, безусловно, исполним старый материал, потому что фанаты хотят его услышать. Но разница в том, что на новом альбоме мы звучим не так, как другие парни, — у нас определённо другой стиль сочинения, но при этом мы остаемся верными L.A. GUNS.

Мы также собираемся поменять подход к концертным выступлениям. Последние 25 лет я давал от двух до двухсот пятидесяти клубных шоу, и я больше не хочу этого делать. Это изнурительный, изнурительный вариант. Вы выходите в 0:30 ночи, едете за четыреста миль до следующего клуба, и это просто очень, очень тяжело. То, что мы будем делать, — со мной и Kelly — мы будем выбирать от 25 до 40 шоу в год, и всё это будут фестивали, казино и, может быть, ярмарки, плюс пара-тройка дополнительных клубных шоу. Но другие ребята продолжат делать эти двести пятьдесят клубных шоу и не будут играть на стольких фестивалях. Так что будет иной подход к тому, как каждая группа будет представлена вживую. Мы не будем делать большой клубный тур повсюду. Если мы приедем в Австралию или Новую Зеландию, Японию или Европу и там будут клубы, — это нормально, но в Штатах мы определённо будем придерживаться фестивалей, ярмарок [и] казино. Это очень удобные форматы для выступлений».

STEVE RILEY Says His Version Of L.A. GUNS





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