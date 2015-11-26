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STEVE RILEY: «Наш L.A. GUNS звучит не так, как другой L.A.GUNS»



Steve Riley's L.A. GUNS недавно выпустил первый альбом, получивший название "Renegades", на лейбле Golden Robot Records. На вопрос о том, есть ли у него какая-либо стратегия относительно того, как будут отличаться две группы с одинаковым названием, он ответил:



«По-моему, мы звучим по-другому, даже несмотря на то, что мы собираемся сыграть кое-что из старого материала, что мы с Kelly написали вместе. Все наверняка в курсе, что именно Kelly написал "The Ballad Of Jayne", наш самый главный хит. Но мы, безусловно, исполним старый материал, потому что фанаты хотят его услышать. Но разница в том, что на новом альбоме мы звучим не так, как другие парни, — у нас определённо другой стиль сочинения, но при этом мы остаемся верными L.A. GUNS.



Мы также собираемся поменять подход к концертным выступлениям. Последние 25 лет я давал от двух до двухсот пятидесяти клубных шоу, и я больше не хочу этого делать. Это изнурительный, изнурительный вариант. Вы выходите в 0:30 ночи, едете за четыреста миль до следующего клуба, и это просто очень, очень тяжело. То, что мы будем делать, — со мной и Kelly — мы будем выбирать от 25 до 40 шоу в год, и всё это будут фестивали, казино и, может быть, ярмарки, плюс пара-тройка дополнительных клубных шоу. Но другие ребята продолжат делать эти двести пятьдесят клубных шоу и не будут играть на стольких фестивалях. Так что будет иной подход к тому, как каждая группа будет представлена вживую. Мы не будем делать большой клубный тур повсюду. Если мы приедем в Австралию или Новую Зеландию, Японию или Европу и там будут клубы, — это нормально, но в Штатах мы определённо будем придерживаться фестивалей, ярмарок [и] казино. Это очень удобные форматы для выступлений».













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